Cvirus.- La incidència en majors se situa en 407,22 casos a la Comunitat Valenciana i baixen els ingressats

Per la seua banda, en aquests moments hi ha 521 pacients ingressats, set menys, i una ocupació del 4,69% per cent dels llits estan ocupats, mentre que hi ha 29 llits UCI, un de menys, amb el que el 3,86% de les unitats de crítics estan ocupades.

Segons les dades del Ministeri, la Comunitat Valenciana ha comunicat 3.144 nous casos des de l'última actualització, dels quals 1.522 són de majors de 60 anys. D'aquesta manera, el total de casos registrats des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 1.451.846. Així mateix, s'han comunicat 10 decessos en els últims set dies, amb el que el total de defuncions ascendeix a 9.442.

En relació a les proves diagnòstiques realitzades des de l'última actualització en persones de 60 anys o més, baixen a 8.803, que suposen una taxa de 666,81 per 100.000 habitants amb una taxa de positivitat del 32,38%.