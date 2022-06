Ford Almussafes, a l'espera de saber si fabricarà els cotxes elèctrics o afrontarà un futur "difícil d'imaginar"

El sindicat majoritari en la planta, UGT, creu que "en el cas de no ser així", i que la fàbrica valenciana quedara fora de l'electrificació, "la situació es tornaria més que delicada", perquè "resulta difícil imaginar en què es podria transformar una megafactoria" com la valenciana o la de Saarlouis -per la seua grandària-, i imaginar "el procés tan complicat, costós, i de pronòstic tan incert que comportaria (veure l'exemple de Nissan)".

Així les coses, UGT afronta "el mes decisiu per a saber quin serà el futur de Ford Almussafes" des del "convenciment" que l'Acord d'Electrificació, un pla d'ajust per a demostrar la competitivitat de la factoria pactat amb la direcció europea i condicionat a la decisió final, era el "necessari" i "ha de donar els seus fruits, i que també ha de ser la base de futures negociacions", ha assenyalat aquest dimarts en un comunicat.

L'Acord per l'Electrificació aconseguit el passat 27 de gener en Colònia, incorporat al nou conveni col·lectiu després de ser confirmat amb el 75% dels vots en una consulta organitzada pel sindicat, contempla mesures de "contenció salarial", amb augments no traslladats a les taules salarials, i de flexibilitat laboral, per a convéncer la direcció de Detroit de la competitivitat de la fàbrica valenciana.

Després d'aquest acord, "es va obrir un període de consultes en les dos fàbriques que ha durat cinc mesos", ha recordat UGT, "cinc mesos, en els quals encara es desconeixen els detalls de l'acord que abasta a tot Ford Alemanya", aproximadament 20.000 treballadors.

Ford ja va fer pública la seua decisió de transformar la fàbrica de Colònia en la Central Elèctrica per a Europa, amb la consegüent inversió, i "ara toca decidir on invertir per a fabricar els dos models elèctrics de la nova plataforma", ha recordat UGT. Així, només quedaran dos fàbriques de vehicles a Europa, "la qual cosa suposa una transformació radical i arriscada del negoci de Ford en el vell Continent", ha assenyalat UGT.

"El nostre acord ha de possibilitar que l'electrificació d'Almussafes siga una realitat, i quede assegurat el futur de la fàbrica per a més d'una dècada, ja que es tracta d'un acord que permet adaptar-se a eixa transformació, i també que la factoria puga ajustar-se a eixa nova realitat", ha sostingut el sindicat majoritari.

La factoria valenciana, amb 5.971 empleats, és empresa tractora de la indústria de l'automoció de la província i de la Comunitat Valenciana, on també s'assentarà la gigafactoria de cel·les de Volkswagen de Sagunt -pendent de l'aprovació dins del Perte-.