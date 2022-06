Les AMPA de la Gonzalo Anaya demana a Tamarit programes de reforç davant la "pèrdua educativa" de la pandèmia

Així ho han traslladat representants de la confederació -integrada per FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València i FAMPA Enric Valor Alacant-, que s'han reunit aquesta setmana amb la consellera d'Educació, Raquel Tamarit, per a "prendre contacte i exposar algunes preocupacions de l'organització que aglutina a 1.085 AMPA federades".

La Gonzalo Anaya qualifica la trobada de "molt positiu i cordial". Van aprofitar per a exposar que, a pocs dies del final del curs 2021-2022, la "preocupació de les famílies per les pèrdues educatives de l'alumnat, derivades de dos cursos i mig de pandèmia".

El president del col·lectiu, Rubén Pacheco, va posar en valor "els esforços de tota la comunitat educativa (professorat, famílies, equips directius i la mateixa administració) per a donar la millor atenció educativa, també en temps de pandèmia".

No obstant açò, va assenyalar que "a hores d'ara cal ser conscients que hi ha una pèrdua en la capacitat de l'alumnat en afrontar el seu procés i evolució acadèmica i personal amb conseqüències tant acadèmiques, com a emocionals, mentals i psicològiques".

Així mateix, van apuntar que, tot i haver mantingut un marge de contractació de professorat elevat, "un margeque no han fet altres autonomies, han faltat programes específics de reforç per als xiquets i les xiquetes, aquells que no entren en els programes de sempre (PROA, etc), i que tenen una, dos, tres, quatre o més matèries suspeses, però que en cap moment han tingut un reforç durant el curs".

"Ara mateix hi ha un sector massiu d'alumnat en aquesta situació que no té cap alternativa o programa de reforç", adverteix Rubén Pacheco, qui demana que "per a aquest sector de l'alumnat s'engegue alguna iniciativa concreta que oriente als centres educatius per a veure com han de proporcionar eixe reforce via el professorat".

JORNADA CONTÍNUA

Un altre tema traslladat a la titular d'Educació ha sigut la modificació de la jornada escolar. "Hem recalcat que no era el moment per a modificar les jornades escolars als centres educatius, que aquest procés desgasta a tots els sectors i divideix, hem mostrat el nostre desacord a haver-hi impulsat la modificació de la jornada escolar en els centres educatius valencians sense l'avaluació prèvia", informa Pacheco.

Davant aquesta situació, la Confederació Gonzalo Anaya ha convidat a la Conselleria d'Educació a participar en l'avaluació de les diferents jornades o temps escolars que té previst fer la Confederació Gonzalo Anaya al costat dels experts, investigadors i les universitats.

La necessària formació docent adaptada a la nova llei educativa és un altre tema apuntat amb l'objectiu que la Conselleria d'Educació busque les fórmules tècniques i de promoció laboral perquè el professorat es forme en les noves metodologies, situacions d'aprenentatge i tractament de continguts.

L'estabilitat de plantilles i l'aplicació del plurilingüisme "efectiva i realista" a la Vega Baixa i comarques d'interior, les substitucions dels educadors i les educadores en els centres educatius; el suport i defensa de l'ensenyament públic; la retirada dels concerts en els centres educatius concertats que cobren quotes il·legals o la tasca insuficient de supervisió de la inspecció educativa van ser uns altres dels temes tractats, conclouen des de la confederació.