Innsomnia presenta su Next Level Mobility Challenge para "construir la movilidad del futuro"

Así lo ha anunciado el socio cofundador de Innsomnia, Rafael Navarro, durante su presentación en el Global Mobility Call, el congreso referente de smart mobility coorganizado por Innsomnia que acoge hasta el jueves 16 a los principales líderes mundiales, referentes empresariales, CEOs, fundadores y grandes ponentes del sector.

El ecosistema Next Level Mobility Challenge se centra en los grandes retos del sector y pone el foco en "la cocreación, la internacionalización y el 'cross matching'", ha explicado Innsomnia en un comunicado.

Este ecosistema se nutre de la experiencia de Innsomnia en los ámbitos de fintech, insurtech, agritech, smart ports & logistic, e industry 4.0, para "generar innovación abierta con el sector de la movilidad." Para ello, Innsomnia cuenta con una red internacional de talento, The Talent Route, que le permite hacer un 'scouting' global, profundizar en las tendencias del sector y elaborar informes sobre las tecnologías y los proyectos más disruptivos.

El 'Challenge' incluye asimismo formación "de alto nivel", el acceso a la inversión especializada y la celebración de eventos de conexión entre los diferentes actores del ecosistema.

"A diferencia de otros, el Next Level Mobility Challenge de Innsomnia no nace como un 'hub' sectorial ni corporativo, sino como una evolución de la innovación en abierto que asciende a un estadio de complejidad y beneficios superior", ha destacado Rafa Navarro durante su ponencia, en la que ha explicado que el Next Level "va a llevar al sector de la movilidad al siguiente nivel de evolución, innovación y disrupción, con el foco puesto en el desarrollo de nuevos programas de innovación abierta con corporaciones y entidades del sector público, así como en los proyectos de colaboración público-privada".

El socio co-fundador de Innsomnia también ha detallado el calendario de lanzamiento, que se inicia con la preconvocatoria de startups y la captación de corporaciones, mientras que los retos se lanzarán en el mes de octubre.

INNSOMNIA EN EL GLOBAL MOBILITY CALL

Durante los tres días de Global Mobility Call, Innsomnia ha preparado una agenda propia como entidad coorganizadora, que incluye presentaciones de startups, mesas redondas y ponencias.

Durante este martes, además de la presentación del Next Level Mobility Challenge, el calendario incluye la presentación de startups/scaleups del sector de la movilidad, que continuará durante el miércoles con BusUp, Guppy, Flit2Go, Hoop Solutions, Nexterite, Mojito 360, Slit, Mufmi, Seabots, Spoticharge, V2Charge, 2GF Solutions, MOOEVO y Cleverea. El jueves, el CEO de Inndux y director de programas de innovación de la Universidad de Deusto, Paco Bree, presentará un informe sobre las tendencias de la energía sostenible para la movilidad del futuro. Más tarde tendrá lugar una mesa redonda sobre retos de alto nivel en movilidad sostenible, con representantes de Enagás, Kubota, Grupo Gimeno y Fundación Valenciaport y, también este jueves, el programa de Innsomnia incluye la presentación de un caso de éxito de co-creación en movilidad y logística, con representantes de Grupo Romeu y Mojito 360.

El GMC, organizado por Smobhub, IFEMA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y en el que participa Innsomnia como partner, nace como el único congreso global sobre movilidad sostenible con un enfoque integral, y acoge desde el 14 hasta el 16 de junio en IFEMA a los principales líderes mundiales, referentes empresariales, CEOs, fundadores y grandes ponentes pertenecientes al sector smart mobility.