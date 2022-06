UGT denuncia temperatures de fins a 31º al Prop I (València) en coincidir la reforma de climatització amb onada de calor

De fet, l'organització sindical, en un comunicat, ha afirmat que els Servicis d'Assistència Mèdica d'Emergències (Samu) han hagut d'acudir a les oficines per a atendre a dos treballadors que han patit esvaïments per les altes temperatures.

UGT explica que el sistema de climatització d'aquest edifici, que alberga servicis territorials de diverses conselleries, com les de Transparència, Economia, Habitatge, Política Territorial i Agricultura, està en reforma des de fa uns mesos.

No obstant açò, lamenta que els treballs "no han finalitzat a temps", per la qual cosa les treballadores i treballadors "es troben atrapats en un edifici que manca de ventilació natural ja que està dissenyat de manera que les finestres estan segellades i no poden obrir-se".

La secció sindical d'UGT Serveis Públics ha valorat les obres per a reformar un sistema de climatització "obsolet" però ha denunciat "la descoordinació de les conselleries i la falta de diligència i de planificació de la Generalitat", que ha sigut, al seu juí, "la causa directa que la imminent arribada de l'estiu i l'actual onada de calor haja arribat abans de finalitzar els treballs".

Per tot açò, UGT ha exigit una "solució urgent" i ha remarcat que porta anys "denunciant que l'edifici no compleix amb les condicions mínimes de salut i higiene al treball". Així, ha exigit "la reubicació del personal a altres dependències o que se'ls permeta el teletreball, com sí s'ha facilitat al personal depenent d'Economia i Política Territorial".

"Els sotssecretaris tenen en els seus despatxos aire condicionats i no volen veure com tenen els seus treballadors i treballadores", ha criticat la presidenta de la junta de personal dels servicis territorials, Maria José Valenzuela, que els ha convidat a "passar un matí a les direccions territorials del Prop I a València".