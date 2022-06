Los expertos piden a pacientes con patologías cardiacas prestar especial atención y cuidado ante las olas de calor

Las temperaturas elevadas y las olas de calor obligan a prestar especial atención, según los expertos, a los segmentos de población sensibles a las consecuencias del exceso de calor, especialmente a aquellos que sufren algún tipo de patología cardiaca.

Así lo ha indicado el doctor José Peña, especialista del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Marbella, quien ha señalado que el aumento de la temperatura ambiental "afecta directamente al organismo".

"En respuesta al calor, se activa nuestro sistema termorregulador que intenta reducir la temperatura corporal mediante el sudor. Como consecuencia de ello, se produce el incremento de la frecuencia cardiaca y la vasodilatación de todo el sistema arterial, lo que se traduce en una circulación más lenta. Esta disminución del torrente sanguíneo afecta especialmente a quienes sufren patologías cardiovasculares", ha explicado.

Las altas temperaturas pueden ser las causantes de poner en riesgo la vida del individuo debido a la deshidratación severa

En este sentido, el cardiólogo ha subrayado que "en algunos casos las altas temperaturas pueden ser causantes de episodios que ponen en riesgo la vida del individuo debido a que la deshidratación severa es desencadenante de accidentes tromboembólicos".

De hecho, las principales causas de mortalidad durante las olas de calor están directamente relacionadas con enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias, ha aseverado.

El doctor Peña Hernández, por tanto, ha insistido en la importancia de la ingesta de líquidos, aunque no exista sensación de sed: "Hay que hidratarse principalmente con agua o zumos". Eso sí, advierte de que no con bebidas alcohólicas, que no son "en absoluto aconsejables ya que bloquea la función del riñón de regular y mantener los líquidos corporales provocando mayor pérdida de líquido corporal mediante la orina".

Los principales síntomas de deshidratación son mareos, taquicardia, sensación de cansancio, calambres musculares. En caso de percibir alguno de estas señales, la principal sugerencia de los especialistas es hidratarse bien y, en caso de persistencia del malestar o agravamiento acudir de inmediato al centro sanitario de referencia.

