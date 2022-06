Giner demana augmentar les ajudes del bo menjador en escoles infantils perquè cobrisquen el mes de juliol

"Si el Xec Escolar s'amplia fins a juliol, el normal és que les ajudes al menjador vagen en la mateixa direcció", ha considerat Giner en un comunicat, al mateix temps que ha ressaltat que a proposta de la seua formació "es va aconseguir que el Xec Escolar cobrira també el mes d'estiu, perquè les famílies que ho necessiten puguen seguir portant als seus fills a les escoles infantils".

En qualsevol cas, ha manifestat que "no té sentit que se'ls cobrisca una part de la inscripció a l'escola i després el menjador es quede fora de les ajudes". "Per açò, pensem que el govern hauria de negociar uns nous termes amb la Generalitat Valenciana, que és la que sufraga la despesa", ha expressat.

De la mateixa manera, Giner ha considerat que l'ampliació de les subvencions no només hauria de ser per al mes de juliol, sinó també per a arribar a un nombre més ampli de famílies. "Ho veiem en el dia a dia: la pujada de la inflació està ofegant a les famílies valencianes. Ha pujat el cost del menjar i de la vida en general, i pensem que les administracions públiques haurien d'estar al peu del canó i ajudar-les just quan més ho necessiten", ha defès.

Per açò, ha afegit: "Creiem que és el moment d'assegurar l'accés de les famílies a l'educació infantil, no només a les escoles sinó també als menjadors en cas que hagen de fer ús d'ells".

"I, per descomptat, aquest Ajuntament hauria de garantir que els beneficiaris del bo per al menjador siguen els mateixos o fins i tot més que els del Xec Escolar, perquè no té sentit que se'ls incloga en unes subvencions i en les altres no", ha conclòs.

"Davant l'actual situació de crisi, també es podria revisar la quantitat que perceben per a complementar el cost del menjador, que ara mateix és de 4,5 euros per cada dia que els xiquets consumeixen el servici", ha assenyalat.

A més, el portaveu de Cs ha criticat la "poca diligència" de l'alcalde de València, Joan Ribó, a l'hora d'atendre el Xec Escolar: "Va ser una iniciativa de Ciutadans molt aplaudida en el seu moment, perquè suposa sufragar el 50% de la despesa a les escoles de 0 a 3 anys per a les famílies que verdaderament ho necessiten. No obstant açò, l'últim que sabem és que aquest govern porta 5 mesos sense ingressar-li la seua part de l'ajuda als centres, la qual cosa ens pareix una autèntica vergonya".

"Porte mesos darrere de l'alcalde perquè atenga d'una vegada per sempre el compromís que va adquirir amb les escoles i amb les famílies, encara que a un govern amb un mínim de decència no caldria insistir-li tant perquè pague les ajudes a l'educació pública", ha asseverat.