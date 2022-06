Unidas Podemos reta al PSOE y avisa de que votará 'no' a la ley de equidad sanitaria si no hay garantías contra la privatización

O se limita por completo la privatización de la sanidad o la nueva ley de equidad sanitaria "no va salir". Desde Unidas Podemos han vuelto a dejar claro este martes que solo estarán satisfechos con la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, aprobada esta mañana por el Consejo de Ministros, si su redactado plasma negro sobre blanco la "obligatoria" gestión directa de los servicios públicos. Ni "preferente" ni con "excepciones". Y han lanzado un órdago al ala socialista del Gobierno: de no haber cambios en ese sentido en la tramitación parlamentaria, el socio menor del Ejecutivo votará en contra de la iniciativa.

El motivo de la discordia estriba en esta ocasión en la reforma del decreto del Ejecutivo de José María Aznar de 1997 que permitía, concesiones mediante, la gestión de la sanidad pública a través de empresas privadas. A juicio del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, la propuesta recién anunciada por la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se queda corta. "Los expertos nos dicen que la redacción actual no tendrá efectos", ha señalado el dirigente antes de reprochar que esa definición de "excepcionalidad" que recoge la nueva ley "es lo suficientemente laxa como para que cualquier gobierno de derechas pueda seguir privatizando lo que le dé la gana".

"Nosotros afirmamos que, con el texto actual, no se deroga de forma efectiva la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad". Echenique se ha referido en esos términos a la nueva propuesta sanitaria después de que el diputado y candidato de Por Andalucía por la provincia de Cádiz, Juan Antonio Delgado, formulara la condición sine qua non para el apoyo de los morados a la reforma legal. A través de su cuenta de Twitter, el representante parlamentario de UP ha suscrito la advertencia de Delgado. "Si esto no ocurre, me temo que no tendrá mayoría para salir adelante en el congreso", ha advertido.

Aún con todo, Echenique, ha reconocido "cierto avances". Por ejemplo, el portavoz de los morados acepta que la propuesta del PSOE "avanza en materia de eliminación de copagos en material protésico o en transporte sanitario no urgente, al menos, para los colectivos más vulnerables". Lo que ha catalogado como "una buena noticia". "También se avanza en la consecución efectiva de la universalidad de la sanidad para todas las personas".

Eso no quita, que los socios de Gobierno de los socialistas se ubiquen "muy lejos" del punto del borrador que aborda la definición del sistema público como "prioritario" y que circunscribe "la privatización de servicios solamente a situaciones excepcionales". En palabras de Echenique, esa parte del texto puede conceder margen de maniobra a "gobiernos autonómicos de Vox" para que "violen los Derechos Humanos".

"Si algo nos ha enseñado la pandemia de la COVID-19 es que nuestra sanidad pública es uno de los mayores tesoros que tiene España. Por eso, es inaceptable que sigamos permitiendo su desmantelamiento y su privatización. Nosotros lo tenemos claro. Esta ley tiene que ser modificada en el trámite parlamentario para derogar de verdad la ley 15/1997 de José María Aznar de privatización de la sanidad", ha concluido el representante de Unidas Podemos.

Su mensaje explora una línea muy similar a la transitada este lunes por la portavoz de Podemos, María Teresa Pérez, quien mostró en rueda de prensa tener "serias dudas de que esta ley vaya a servir realmente para evitar las privatizaciones de la sanidad pública y el desmantelamiento que la derecha está haciendo en muchas comunidades". "Estamos preocupadas porque el PSOE siempre se ha quedado a mitad de camino en la defensa de la publica", añadió. Dicho lo cual, adelantó que su formación ya estaba manos a la obra para que la ley de equidad sanitaria "priorice la gestión pública".