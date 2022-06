Los fantasmas de una nuevo atrincheramiento como el de Mariúpol sobrevuelan Ucrania, menos de un mes después de que el último combatiente de la acería de Azovstal se entregara a Rusia. Ahora el Donbás vuelve a revivir esa situación, después de que cientos de personas se hayan refugiado en la planta química de Azot ante la inminente conquista rusa de la ciudad de Severdononetsk, en la región separatista de Lugansk.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que abrirá este miércoles un corredor humanitario para evacuar a los cerca de 500 civiles (entre ellos 40 niños) que se podrían encontrar en la planta química. Este corredor permitirá a los civiles abandonar la planta con destino a la ciudad de Svátove, en el norte de la región de Lugansk y controlado por el Ejército ruso. Por el momento Ucrania no ha aceptado el corredor.

Los combates en Severdonotesk se han intensificado en la última semana, convirtiéndose en la batalla central de Ucrania, que es consciente de la importancia estratégica de abandonar por completo esta ciudad. Como explica a 20minutos Álvaro de Argüelles, analista de El Orden Mundial, "la captura de esta ciudad acerca a Putin a su objetivo de hacerse con el control de todo el territorio".

Uno de los pretextos del presidente ruso para invadir Ucrania era el de liberar las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk, que Rusia había reconocido en febrero como territorios soberanos. Terminar de conquistar este territorio, que por otro lado ya tenía bajo su influencia en gran parte desde 2014, "es el mínimo que Putin necesita por poder hablar de cierto éxito", reconoce De Argüelles.

La ciudad, de poco más de 100.000 habitantes, tiene relevancia no solo por ser el principal bastión militar ucraniano en la región, sino también por contar con una producción industrial muy ligada a plantas como la de Azot. "Es una ciudad con un relativo valor económico", afirma el analista.

En las últimas horas, todos los puentes que conectaban la ciudad de Severodonetsk en dirección a Lysychansk han sido destruidos. Ambos países se acusan mutuamente de haberlos volado, lo que entorpecería por un lado las evacuaciones y por otro retrasaría que se rodeara por completo la planta de Azot.

Un 'nuevo Mariúpol'

Desde el Centro de Control de Defensa Nacional de Rusia reconocen que la actual situación en Azot ofrece "todas las señales de repetición del 'guion de Mariúpol'". Las autoridades rusas han acusado este martes a Kiev de intentar salvar a sus asediadas unidades militares aprovechando la evacuación de civiles y usarlos de "escudos humanos".

"De alguna forma podría vivirse algo parecido a Mariúpol para intentar retrasar lo máximo posible el avance de las tropas rusas y así desgastarlas", reconoce De Argüelles.

Según el jefe de la Administración Militar de Lugansk, Serhiy Haidai, Rusia tienen ya el control total del 70% de Severodonetsk y la evacuación masiva y el suministro de ayuda humanitaria "son imposibles debido a los bombardeos". Haidai afirma que la zona industrial de Azot "está siendo bombardeada con fuerza por artillería enemiga de gran calibre".

Mapa con la situación de la guerra en el este de Ucrania el 13 de junio de 2022. Europa Press

Para Luis Rodrigo, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, ver una resistencia parecida a la ocurrida en Mariúpol "no sería una sorpresa, ya que tanto civiles y militares han defendido con uñas y dientes el territorio".

Rodrigo indica a este medio que habrá que ver cómo reacciona Rusia a este posible atrincheramiento, ya que "su política parece que está mucho más cercana a una posición de tierra quemada".

"Éxodo masivo" en la región de Lugansk

El cruce de ataques y bombardeos en la región de Lugansk está provocando un éxodo masivo en ciudades como Lisichansk, donde la gente "huye en masa", aseguró este martes Haidai.

"Nuestra gente quiere irse en masa. Tomó 111 días de supervivencia bajo el fuego. Alrededor de 70 residentes han sido evacuados de Lisichansk y los asentamientos circundantes", precisó Haidai en su canal de Telegram.

"En primer lugar, los agentes de policía, los rescatistas y los voluntarios tienen que localizar a las personas, que posteriormente deben correr hacia un automóvil bajo fuego", detalló el responsable militar sobre las condiciones en las que vive la población.

"A esto le siguen horas de viaje a un lugar más seguro, durante las cuales arriesgan sus vidas. Luego pasan la noche esperando el siguiente movimiento a un lugar seguro", relató Haidai.

Según dijo, "el bombardeo es tan poderoso que la gente no puede soportarlo en los refugios, su estado psicológico está al límite. Los últimos días, los residentes, finalmente, sin más preámbulos, están listos para partir. Aunque solo sea en silencio...".

Por su parte, el embajador en Rusia de la región separatista, Rodión Miroshnik, señaló que "el principal ataque a Lisichansk probablemente se lleve a cabo junto al ataque a Siversk para no permitir a nadie la retirada del cerco en dirección a Sloviansk. Se trata de algo que sucederá en breve".

Zelenski asegura que recuperará el Donbás y Crimea

La batalla por Lugansk se recrudece cada día y las tropas ucranianas tratan de resistir a la espera de recibir más apoyo militar. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirma ante su población que las Fuerzas Armadas ucranianas van a recuperar el Donbás y la península de Crimea.

"El precio de la batalla del Donbás para nosotros es muy alto. Es simplemente aterrador", ha dicho Zelenski, que ha añadido que ofensiva rusa ha comenzado a perder fuerza. "Díganselo a todos los habitantes de la región de la región del Donbás que todavía se ven obligados a ver banderas rusas en nuestra tierra ucraniana. Díganles que el Ejército ucraniano los liberará", ha afirmado el mandatario.

Zelenski ha asegurado que no se producirán conversaciones de paz con Rusia hasta que Moscú "esté preparado para poner fin a la guerra". "No tenemos tiempo para conversaciones que no funcionan", explicó.

Así, ha subrayado que "también liberarán Crimea, anexionada a Rusia en 2014. La bandera de Ucrania volverá a ondear sobre Yalta y Sudak, sobre Dzhankoi y Eupatoria. Y que todos los funcionarios rusos que se han apoderado de tierras preciosas en Crimea recuerden: en esta tierra no tendrán paz".