El musical 'El Médico' portarà a l'Olympia de València la seua història "èpica" en una versió més "íntima"

L'obra -estrenada a Espanya en 2018 amb una estada durant dos temporades a Madrid- arriba a València en una nova versió reduïda per a facilitar la seua gira pel país. "Es tracta de la mateixa obra, allò que canvia és la perspectiva". En aquesta versió, "es va prendre tot el que té de bo la versió anterior, i es van donar passos cap a davant per a estar al servici de la història i la novel·la de Noah Gordon", ha subratllat l'actor Guido Balzaretti .

La funció, dirigida per Ignasi Vidal es converteix en un desafiament" en el camí de ser "fidels a novel·la". El treball es va encarar amb "un codi realista, d'una manera honesta i amb molta veritat perquè siga un camí directe a l'espectador".

Així ha definit el muntatge Guido Balzaretti, que ha presentat aquest dimarts el musical en una roda de premsa juntament amb l'actor Paco Arrojo, que interpreta el paper de Sha en el muntatge.

Aquesta obra, produïda per Dario Regattieri, a través de la productora beon.Entertainment, és un musical creat per Iván Macías i Félix Amador, amb direcció musical també a càrrec d'Iván Macías, mentre que la direcció vocal l'exerceix Gerónimo Rauch. Per la seua banda, Mercedes Rus s'encarrega de la direcció de la gestió.

Aquesta versió compta amb canvis en "l'elenc i el muntatge, però repeteixen -del teatre Apolo- el vestuari, la història i la partitura". En aquesta ocasió, el repartiment està format per 25 actors, 14 músics i 490 vestits dissenyats per Lorenzo Caprile.

El musical, que estarà a l'Olympia de València durant tres setmanes, fins al 9 d'octubre, compta amb un repartiment de 25 actors entre ells Guido Balzaretti ('Los Miserables', 'West Side Story') en el paper de Rob J. Cole, Cristina Picos ('Los sueños de Elsa', 'Broadway') en el paper de Mary Cullen, Josean Moreno ('El Médico', 'Grease', 'El hombre de la Mancha') en el paper de Barber, Alberto Vázquez ('Antoine', 'Mamma Mia', 'La Jaula de Grills') com Avicena, i Paco Arrojo dona vida al Sha.

La història comença el dia que Rob J. Cole queda orfe i descobreix que posseïx un insòlit do en les seues mans: pot predir la mort. Adoptat com a aprenent per un cirurgià barber, Rob recorre Anglaterra amb l'ànim de descobrir la vida, la disciplina i la curiositat per aprendre. Amb dinou anys, un metge jueu li parla de la llunyana Pèrsia, on existeix una escola de medicina dirigida pel millor metge de l'època: Avicena.

Rob ix cap a l'aventura, disposat a creuar mig món per a convertir-se en metge. Mentre viatja en una caravana a través del desert coneix a Mary, una xica escocesa que li farà recordar els seus orígens i marcarà els seus plans de futur.

Res serà fàcil per a Rob a Ispahan, ni fer-se passar per jueu perquè se li permeta estudiar, ni la seua relació amb el Sha, que s'encapritxa de la seua amistat. Prompte es converteix en un alumne avantatjat d'Avicena, però una plaga, la guerra i un rei dèspota posaran a prova la vida de Rob. Només l'amistat, la seua vocació i l'amor li espentaran a sobreviure.

"VIATJAR A TRAVÉS DEL VESTUARI"

Per a Paco Arrojo, comptar amb els 490 trages que ha dissenyat el dissenyador Lorenzo Caprile per al musical "és una meravella", perquè permet a l'espectador "viatjar amb Rob a través dels costums de la roba en l'Edat Mitjana". El vestuari presenta "riquesa, i està tractat amb molta veritat igual que el text".

Així mateix, Arrojo ha insistit en els principals reptes que ha trobat a l'hora d'interpretar a Sha, i és que "és una partitura verdaderament exigent pel fet d'haver de defendre-la al llarg de repetides ocasions al llarg de la setmana". "Requereix d'una dedicació absoluta, en la qual guardes tota la teua energia per a arribar en estat de gràcia a l'escenari i poder passejar-te amb eixa partitura dins del virtuosisme que suposa cantar-la a nivell vocal".

Aquest esforç "és molt sacrificat", però al mateix temps es converteix en alguna cosa "molt gratificant". Açò li ha permès a Arrojo "estar molt connectat amb els personatges, i com ha plantejat el director Ignasi Vidal, des d'un lloc molt verdader i honest". "Açò és el que crec que que fa que el públic ho reba d'una manera molt directa i sincera", ha afegit l'actor.

En la mateixa línia, Guido Balzaretti ha explicat que tracta de "mantindre viu" al seu personatge "com si fora la primera vegada". "Sens dubte, la partitura és complexa, la història és àrdua i extensa. Dotar de veres i no perdre qualitat ni compromís en el dia a dia crec que és el major desafiament a abordar", ha conclòs Balzaretti.