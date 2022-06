EMT inicia aquest dimecres la seua nova xarxa nocturna: 23 línies que amplien oferta a pobles i àrea metropolitana

Les línies diürnes que s'inclouen en aquesta nova xarxa nocturna amb l'ampliació les seues hores de funcionament són 4, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 60, 62, 67, 70, 72, 73, 81, 93, 99 i C3, segons ha informat l'ajuntament de la capital valenciana en un comunicat. Totes elles allarguen el seu servici durant tota la nit.

"Amb la nova xarxa arribem a nous barris i pobles de València per a donar resposta a una reivindicació veïnal", ha assenyalat l'edil de Mobilitat Sostenible i president de l'EMT, Giuseppe Grezzi.

Així mateix, el regidor ha assegurat que "aquesta millora en la xarxa facilitarà una opció de transport nocturn més accessible i fàcil de comprendre, ja que la ciutadania es podrà moure durant la nit amb la mateixa xarxa que utilitza de dia".

Quant a les noves connexions amb la ciutat de València, l'edil ha precisat que l'EMT ampliarà el seu servici a Benimaclet, Campanar, Quatre Carreres o Algirós, mentre que en els pobles de la capital valenciana ho farà a Forn d'Alcedo, La Torre, Castellar-Oliveral, Poble Nou, Borbotó, Carpesa, Benifaraig, Benimàmet, Beniferri, Les Cases de Bàrcena, Pinedo, El Saler, El Palmar i El Perellonet.

L'Empresa Municipal de Transports també oferirà noves connexions nocturnes a l'àrea metropolitana de València com les d'Alboraia, El Perelló, Sedaví, Montcada, Alfara del Patriarca, Tavernes Blanques, Bonrepòs i Mirambell, Almàssera i Vinalesa.

"Aquestes millores són possibles gràcies a la bona gestió dels recursos públics, amb la compra de 348 autobusos des de 2015 i la contractació de més de 400 conductors i conductores en eixe temps", ha agregat Giuseppe Grezzi.

El nou servici nocturn de l'EMT serà gratuït dissabte que ve, 18 de juny, a partir de les 22.00 hores i durant tota la nit.

CELEBRACIÓ

Per a celebrar l'engegada de la nova xarxa, la companyia municipal ha organitzat, també per a aquest dissabte, un multiconcierto gratuït en la plaça de l'Ajuntament de València que comptarà amb les actuacions de Ginebres, Pupil·les, Novembre Elèctric i DJ Paco Plaza, ha recordat el consistori. Aquest esdeveniment es desenvoluparà a partir de les 19.30 hores.

NOVA LÍNIA 23

L'administració municipal ha destacat, així mateix, que aquest dimecres també entrarà en funcionament la nova línia 23, que crearà una nova connexió per als veïns i veïnes de Forn d'Alcedo, Castellar-l'Oliveral i Pinedo.

Des de Pinedo, els autobusos entraran per Camí del Tremolar i passaran per l'avinguda de Ruiz i Comes, carrer Principal, carrer de la Glòria i Camí dels Vaques. Des de Forn d'Alcedo, realitzarà el mateix recorregut de tornada.

De manera complementària, s'optimitzarà el final de la línia 14 per a augmentar la regularitat i freqüència en hora punta entre Castellar-l'Oliveral i el centre de València, ha agregat l'Ajuntament. La línia finalitzarà el seu recorregut a Castellar-l'Oliveral, des d'on es facilitarà la connexió amb la nova línia 23 perquè les persones usuàries que ho desitgen puguen desplaçar-se fàcilment fins a Pinedo o Forn d'Alcedo.

L'EMT ha engegat un dispositiu informatiu en diferents punts de la ciutat, entre ells la plaça de l'Ajuntament, per a explicar a la ciutadania l'ampliació del servici a la nit i la connexió de línies amb pobles.