Cultura mostra el seu "inqüestionable" suport a Pérez Pont i remarca que la sentència sobre el grafiti no és ferma

"Des del punt de vista de la Conselleria el suport a José Luis és absolutament inqüestionable, i no només de la Conselleria, sinó que en les últimes setmanes hi ha hagut una mobilització de la societat civil i moviments artístics manifestant-li el seu suport, per tant no podem deixar d'estar al seu costat", ha assenyalat López a preguntes dels mitjans durant la presentació del festival Polirítmia.

El jutjat d'Instrucció número cinc de València va condemnar a Pérez Pont per un delicte lleu de danys imprudents en el patrimoni, pel qual li imposa una pena de 1.080 euros, encara que la sentència no és ferma. López ha subratllat aquesta qüestió i ha assenyalat: "No podem deixar d'estar al seu costat".

En aquest sentit, com la resolució es pot recórrer, ha advocat per no manifestar-se de manera "contundent" sobre aquest tema, i igualment ha destacat l'"inqüestionable" treball de Pérez Pont al capdavant del Consorci i del CCCC. Així, ha instat el director a continuar "la seua tasca de revolucionar la vida cultural i la producció artística a València i en tot el país".

Per la seua banda, diverses associacions de l'àmbit cultural s'han pronunciat públicament sobre el cas. Així, l'Associació valenciana de crítics d'art ha difós un comunicat en el qual ressalta el seu suport a Pérez Pont i valora "la introducció de nous llenguatges contemporanis dins dels espais culturals, com és el cas del grafiti, que forma part de la nova narrativa artística a nivell mundial i que abans ja s'ha fet amb altres moviments amb caràcter provocatiu, com per exemple el Dadá, el Povera o el Body Art".

"Estem a favor de la utilització dels diferents espais culturals i, per tant, del Centre de Carme per a qualsevol manifestació artística, perquè el valor del passat es veu regenerat quan entra en contacte amb el present, com ha succeït aquests últims anys al CCCC, que ha passat de ser un lloc desconegut per les valencianes i pels valencians a ser l'espai cultural més visitat de la Comunitat Valenciana, aconseguint amb açò que la ciutadania conega i valore un patrimoni que li era alié i desconegut", asseveren.

En la mateixa línia, lloen "la gestió implantada al Centre de Carme i en el Consorci de Museus". "Una gestió -prossegueixen- sol·licitada per les associacions de professionals del sector, basada en les bones pràctiques i la transparència, en les convocatòries públiques destinades a tots els col·lectius i que defenen la igualtat d'oportunitats en un camí definit cap a la investigació de la professionalització de la Cultura, un sector molt castigat per la crisi i l'absència d'oportunitats".

BONES PRÀCTIQUES

També des de Comitè Arts Escèniques, APCCV, APDCV, AVED, Advaem, AAPV, AVEET, Gestió Cultural, Avetid, FETI, Protea i Proart han subscrit un 'Manifest en defensa de l'actual gestió de "bones pràctiques" al CCCC. Per una cultura participativa i comunitària' en el qual sostenen que "trobar una gestió cultural que reunisca totes i cadascuna de les qualitats" d'un gestor "podria resultar una rara avis, però en aquesta ocasió en particular, si parlem de l'actual gestió del CCCC, és una realitat de bon fer, un exemple de bones pràctiques".

"Hui el CCCC és un espai amb activitats clau per al desenvolupament de les pràctiques de l'art i la cultura comunitària. A més dels evidents beneficis socials que aporten, els projectes i espais de cultura comunitària tenen un valor artístic i cultural que contribueix de manera irreemplaçable a l'habitabilitat i la cohesió dels entorns on se situen", afirmen.

Des del sector de les arts escèniques lloen la "transparència, transversalitat i compromís" en el centre cultural i agraeixen a Pérez Pont "seguir sent un agitador de consciències" i mantindre's "íntegre" en la seua fórmula de gestió.