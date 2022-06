Dorian, Muchachito Bombo Infierno y un musical de Tina Turner harán renacer la Fira d'Agost de Xàtiva

Los espectáculos y conciertos se celebrarán en el campo de fútbol municipal de La Murta, principal espacio de la fiesta grande setabense. "Volvemos a tener una Fira como las de antes, al cien por cien de normalidad", ha celebrado el alcalde, Roger Cerdà, en la presentación difundida por el consistorio.

Se trata de una programación diversa, que tiene en cuenta los gustos de todos los públicos. La fiesta arrancará el domingo 14 de agosto, a las 22.30 horas, con la inauguración oficial y el espectáculo gratuito 'Currents' de la compañía Mayumana, basado en recursos de teatro, danza, música, 'clown', mimo y percusión, inspirado en la batalla creativa que llevaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison para la invención de formas modernas de electricidad.

El lunes 15, a las 23 horas están previstas las actuaciones de Muchachito Bombo Infierno y Huracán Romántica, de entrada gratuita con invitación. Huracán Romántica es el nuevo proyecto de Gerard Sanz, cantante de La Pulquería; una banda de rock con sonoridades británicas, latinas y circenses y letras elocuentes y diversas. Muchachito Bombo Infierno, grupo liderado por Jairo Perera, fue nombrado artista revelación en 2005 por la revista 'Rolling Stones' gracias al hit 'Siempre que quiera'.

La noche siguiente, el martes 16 a las 21.30 horas, tendrá lugar la cena del jubilado con ticket gratuito. Emilio Solo dedicará un homenaje al cantante setabense Bruno Lomas.

LA PEGATINA, EL DILUVI, MAFALDA Y TESA

En esta edición de la Fira habrá dos 'nits joves'. La primera, el miércoles 17 a las 23 horas con el concierto de La Pegatina, a cinco euros la entrada, y su nuevo espectáculo 'Hacia otra parte'. Una puesta en escena renovada, más enérgica que nunca y a la altura de la fiesta que sugiere su música. Sonarán sus canciones más conocidas, como 'Maricarmen' y 'Lloverá y yo veré', y algunos de sus últimos éxitos como 'Y volar' o 'Down for love'.

La segunda 'nit jove' será el jueves 18 a las 22 horas, con las actuaciones de El Diluvi, Mafalda y Tesa. Esta velada será de entrada gratuita con invitación.

Las actuaciones en La Murta finalizarán con dos platos fuertes. El viernes 19, a las 23 horas habrá un gran concierto a cargo de dos de las principales bandas del indie español: Dorian y La Habitación Roja. Este recital tendrá un precio de 15 euros de forma anticipada y de 20 euros en taquilla el mismo día.

Dorian, con himnos generacionales como 'Cualquier otra parte' o 'La tormenta de arena', acaba de publicar el álbum 'Ritual' que incluye colaboraciones con artistas como Ana Mena, Lido Pimienta, Youth Star, Suu, Alizz o Pimp Flaco. Y los valencianos de La Habitación Roja llevan 26 años sobre los escenarios apostando por las canciones pop atemporales, con dos nuevos discos en 2021: 'Años luz' y 'Años luz II'.

'TOTALLY TINA'

El sábado 20 de agosto, a las 23 horas, la clausura de la Fira tendrá un final apoteósico con el musical 'Totally Tina', aclamado espectáculo basado en los grandes éxitos de Tina Turner. Este musical ha triunfado por todo el mundo y ha recibido varios premios y el reconocimiento del sector.

'Totally Tina' revive un concierto de la reina del rock y del soul gracias a la voz de Justine Riddoch, un sonido realista, un equipo de bailarines profesionales que recrea las coreografías originales y un vestuario que reproduce fielmente los trajes que la diva lucía sobre el escenario. El público podrá disfrutar en directo de canciones como 'Simply the best', 'Private dancer' o 'What's love got to do with it'.

En general, tanto las entradas como las invitaciones para los conciertos de la Fira d'Agost estarán disponibles a partir de las 12 horas del próximo martes 28. La venta será a través de la web 'firaxativa.com', mientras que las invitaciones se podrán recoger en la Casa de Cultura o en la misma página, siempre a partir de esa fecha. Se podrá acceder al recinto una hora antes de los conciertos.