La primera víctima del presumpte assassí de Marta Calvo diu que quasi la mata: "Em moria i em va dir que pobre xica"

Aquest dimarts ha tingut lloc la segona sessió del juí contra Jorge Ignacio P.J., acusat de tres morts i d'intentar-ho amb altres huit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019, data en la qual va morir l'última de les víctimes i el cadàver de les quals no ha sigut encara localitzat.

Jorge Ignacio s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública.

Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa reclama l'absolució.

En la sessió de hui ha declarat la primera suposada víctima de l'acusat. Ha narrat que la trobada sexual amb Jorge Ignacio va tindre lloc a l'estiu de 2018, el 29 de juny, en un habitatge de l'Avinguda Corts Valencianes de València.

Ha explicat, visiblement emocionada, que el va veure amb una borsa negra que contenia molta droga: "Hi havia un volum de droga que no havia vist en la meua vida. Tenia una impressionant olor". Ha afirmat que li va preparar droga per a esnifar i li va oferir, però ella ho va declinar i es va llevar la roba. Prèviament, la seua jefa li havia dit que el client volia fer una festa blanca.

La víctima ha manifestat que l'acusat li va fer aleshores un massatge mentre "tenia el puny tancat". Ha dit que en eixe moment no ho sabia però després va deduir que en la seua mà amagava droga en pols que li va refregar per les seues zones íntimes. Després d'açò, va començar a sentir-se indisposada. "Passats els minuts sentia el meu cor ràpid i em va començar a donar desconfiança", ha assenyalat.

"No sentia res al meu cos", ha explicat, per a agregar que "mai" li va donar el seu consentiment per a introduir-li droga a les seues parts íntimes. "Vaig anar al lavabo, em vaig ficar a la dutxa i van començar a eixir roques de cocaïna per la meua vagina. Unes cinc o sis, moltes... Li vaig acusar d'haver-me ficat drogues a les meues parts i li vaig preguntar si estava malalt i em va dir que sí", ha afegit.

En eixe moment li va posar l'excusa que anava a eixir de l'habitació a per "joguets" amb l'objectiu avisar al seu superior d'allò que estava passant. El seu superior no li va voler fer cas i ella va tornar a l'habitació. "Em va oferir beure una copa que hi havia a l'habitació i vaig sentir com si fora arena. Li vaig preguntar: M'estàs matant? Estic treballant per als meus fills. I em va dir que no m'estava drogant", ha narrat.

"També vaig escoltar com trencava una càpsula. Li vaig preguntar que feia i em va dir que res. Aleshores vaig anar a la cuina a per un ganivet i li vaig dir que m'anava a matar però que ell anava darrere de mi", ha exposat. "Tenia tot preparat com si fora un guió", ha postil·lat.

Després d'açò, l'home, "amb fredor", es va alçar i es va vestir: "Es va posar els seus calçotets negres, els seus jeans, la seua cartera de Louis Vuitton i les seues ulleres de pilot daurades. Es va canviar com si no passara res. Va agafar un drap de color marró i m'ho va llançar a la cara. Li vaig dir que m'anava a matar, que m'estava morint. Em va fer una besada al front i em va dir 'pobre xica, com t'agrada la droga...'", ha exposat.

"Em deia que no m'estava morint -ha afegit- i jo li assegurava que no aguantava més. Em vaig canviar com vaig poder i em vaig anar a l'hospital sola. Li vaig dir a la doctora que m'havien drogat. Em va drogar tota. La mèdic em va dir que cinc minuts més i et mors".

Quan es va recuperar, va intentar contactar amb l'acusat per a denunciar-lo però no ho va aconseguir. Fins que el va veure a les notícies, amb la desaparició de Marta Calvo i es va decidir a anar a la Policia per a explicar el succeït. Com a conseqüència de l'agressió, ha explicat que no pot tindre parella ni relacions amb homes: "Vaig agafar pànic als homes. Estic en tractament psicològic i m'he intentat matar perquè em va arruïnar la vida", ha descrit.

PATRÓ COMÚ DE CONDUCTA SEXUAL

Després del testimoniatge de la víctima, ha comparegut davant el jurat el cap d'Homicidis de la Guàrdia Civil encarregat d'instruir els fets i ha explicat que la desaparició de Marta Calvo va tindre gran abast mediàtic i el fet de publicar-se les fotografies de Jorge "va provocar que algunes víctimes" contactaren amb la Policia per a denunciar.

Aquest va ser el cas de la primera víctima. "Va ser l'última xica a qui vam prendre declaració però els seus fets van ser els primers que es van produir", ha dit, i ha explicat que l'acusat seguia un patró comú de conducta sexual amb les seues víctimes: "contactava amb les víctimes per WhatsApp i mostrava el seu desig de relacions sexuals i festa blanca".

Després d'açò, ha descrit: "l'acusat treia una quantitat important de cocaïna i convidava a les xiques a consumir. Després feia massatges i introduïa els seus dits a la zona genital i anal de les dones. Totes les víctimes coincideixen que la introducció de la substància estupefaent en absolut és consentit per elles. Després tenen estats de somnolència i inconsciència. També els anima l'acusat a beure i tres d'elles van perdre després la consciència per complet o parcialment. Entraven en somni profund i no eren conscients del temps en eixa situació", ha descrit.

D'altra banda, una de les agents que es van encarregar de l'atestat de la primera víctima ha explicat al tribunal que la víctima no volia denunciar inicialment perquè no volia que es fera públic l'ofici al qual es dedicava, ja que tenia fills menors.

"Va costar moltíssim que donara detalls de l'agressió sexual, no volia ser una víctima més. Ella volia inicialment comunicar-ho perquè l'home no poguera tornar a fer-ho, perquè se sabera que hi havia més d'una xica, però no volia formar part del procediment", ha descrit. Finalment la van convéncer i li van oferir ajuda.

Els últims a intervenir en la sessió d'aquest dimarts han sigut especialistes de l'Institut de Medicina Legal encarregats de l'informe toxicològic de les víctimes. Han informat que la cocaïna és una substància potent i que els efectes per a les víctimes són els mateixos i la seua gravetat varia en funció de la quantitat, de si prenien abans droga, del seu pes i altres factors.

Han advertit que la cocaïna és un estimulant i no els quadra que la majoria de les víctimes -cinc dones- no presentaren exaltació a l'inici sinó endormiscament: "Desconeixem aleshores quin adulterant o quina substància podia haver-hi en el producte subministrat a les víctimes", han dit. "N'hi ha alguna cosa a més de la cocaïna", han assenyalat. Han parlat de dosis "letals" a les víctimes.