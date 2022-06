Los forenses sospechan de otra sustancia que recibieron las víctimas del presunto asesino de Marta Calvo: "No nos cuadra su reacción"

Los doctores del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia que han comparecido como peritos en el juicio contra Jorge Ignacio Palma han explicado que las jóvenes que sufrieron intoxicaciones tras los encuentros sexuales con el acusado posiblemente estuvieron expuestas a alguna otra sustancia, además de la cocaína.

Estos especialistas han llegado a esta conclusión tras observar los atestados policiales y comprobar que varias de las supervivientes refirieron reacciones de adormecimiento o desmayos, y han advertido de que la cocaína produce efectos contrarios, euforizantes.

Es posible, según estos doctores del IML, que la cocaína que llevaba Jorge Ignacio Palma estuviese contaminada, o adulterada o que fuese mezclada con otros tóxicos.

"La cocaína que se distribuye lleva otras cosas, sustancias que la apelmazan y que en este caso no sabemos lo que es. La cocaína es una estimulante y no nos cuadra la reacción que describen las víctimas y los informes del hospital a los que hemos tenido acceso. Porque refieren una fase inicial de adormecimiento, no de exaltación. Desconocemos qué adulterante o qué sustancia podía haber en ese producto que se administraba a las víctimas", han explicado.

Asimismo, han insistido en que la cocaína es soluble, y que en caso de aplicarse en una mucosa, como la vagina o el ano, desaparecería, y que por eso les llama la atención que algunas mujeres encontrasen rocas de cocaína en su cuerpo tras encuentros sexuales con el acusado.

Además, han explicado que algunas de las supervivientes han explicado que habían probado la cocaína anteriormente, que conocían sus efectos, y que los que sufrieron en su cita con Jorge Ignacio Palma no eran iguales.

Por último, han señalado que en las autopsias realizadas a las dos víctimas mortales (el cuerpo de la tercera, Marta Calvo, no ha sido hallado) se detectaron evidencias de consumo de cocaína, pero no se determinó la cantidad, porque el hospital no dispone de los medios para ello, y han precisado que tampoco les consta que se practicasen informes posteriores para cuantificarla.