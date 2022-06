Ribó dice que el recurso de la ZAL es un "error que prolonga un problema" y pide "volver a la casilla inicial"

Asimismo, ha pedido que se reconozca que "la ZAL fue un mal planteamiento", que se acepte "la realidad" y que se apueste por reconvertir este suelo "en un espacio verde o en una zona de huerta como piden los vecinos". De este modo, ha instado a "volver a la casilla inicial".

El primer edil y miembro de Compromís se ha pronunciado de este modo después de que la Conselleria de Política Territorial diera a conocer este lunes la decisión de la administración autonómica de presentar recurso de casación ante el TS contra la anulación del Plan Especial de la ZAL.

"Es un error. Creo que es prolongar sine die un problema que reiteradamente la justicia ha dicho lo que ha dicho", ha manifestado Joan Ribó respecto al recurso.

Tras ello, ha señalado que, "de una vez por todas, la gente debe reconocer que se equivocó" y que "la ZAL fue un mal planteamiento". "En estos momentos, desde un punto de vista medioambiental, no tiene solución por el camino que se quiere plantear", ha agregado.

El responsable municipal ha asegurado que "de una vez por todas se debe aceptar la realidad", según ha dicho, "que la ZAL debe reconvertirse o en un espacio verde o en una zona de huerta como piden los vecinos".

"Tenemos que volver a la casilla inicial", ha planteado Ribó, al tiempo que ha reiterado que no hacerlo "es prolongar en el tiempo" esta cuestión "y prolongar la agonía de un problema".

"Ya hace demasiados años que estamos viendo que la ZAL no tiene solución como se ha planteado", ha añadido el alcalde. Ha expuesto que es necesario "aceptar que en su momento no se hicieron bien las cosas" y que "no estaban bien planteadas". "Aceptemos esto y comencemos a trabajar en otra dirección", ha reclamado.

"NO HACE FALTA AL LADO"

Joan Ribó ha asegurado que "el puerto necesita zonas logísticas", pero ha precisado que "no hace falta que estén al lado" del recinto portuario.

En esta línea, ha declarado que "es posible hacerlo de otra manera" y ha aseverado que "se ha planteado muchas veces que se puede y debe hacer de otra manera". "Creo que de una vez por todas se debe aceptar esta situación", ha insistido el primer edil.