Oltra presenta en Venècia la xarxa valenciana per a l'atenció i acolliment de persones en situació d'exclusió social

Així ho ha manifestat Oltra durant la seua participació en el taller de treball 'Inclusió, creativitat i potencial humà' del projecte Includ-EU, que se celebra aquest dimarts i el dimecres a Venècia, i al que ha acudit convidada per Organització Internacional per a les Migracions (OIM). Allí ha indicat que aquestes places estan finançades a través del concert social, de les quals "més del 90% estan destinades preferentment al col·lectiu de persones migrants i persones refugiades".

La vicepresidenta ha assenyalat que el concert social, que es convocarà de nou aquest mes de juny, "garanteix" a les entitats i associacions d'iniciativa social un finançament "estable" i una col·laboració amb la Generalitat en la qual troben "seguretat i estabilitat per a poder centrar-se en l'atenció a les persones".

En la seua intervenció, Oltra s'ha referit a la creació, en 2015, de la Comissió Mixta d'Atenció i Acolliment a Persones Refugiades i Desplaçades per a coordinar i engegar els mecanismes i recursos públics necessaris per al desenvolupament del Pla d'atenció a les persones sol·licitants d'asil i refugiades a la Comunitat Valenciana.

Des d'aleshores, ha assenyalat, la Comissió ha celebrat 14 reunions, i ha resultat "especialment útil" per a la coordinació dels dispositius d'acolliment a les persones desplaçades per la guerra a Ucraïna.

Oltra també ha destacat de manera especial el programa 'Agermanament Comunitari Valencià', que es va iniciar a la Comunitat Valenciana a l'octubre de 2020 amb la col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, amb l'objectiu d'oferir un acolliment de persones refugiades "des d'una perspectiva d'implicar al seu entorn social en el seu procés d'inclusió".

Aquest programa pilot, que està precedit d'una experiència similar al País Basc, s'està desenvolupant als municipis de València, Alaquàs, Almassora, Calp i Cocentaina, que van acollir 23 persones de diferents edats de cinc famílies d'origen sirià i procedents dels camps de refugiats que hi ha al Líban.

La vicepresidenta ha indicat que s'està estudiant "ampliar aquesta manera d'enfocar l'acolliment migratori" degut al "bon resultat que està tenint, ja que, de les cinc famílies acollides, quatre ja han passat per la integració laboral i els fills i filles s'han graduat en alguna etapa educativa i, per tant, "s'ha completat l'acompanyament i el procés d'inclusió".

En el seu discurs, Oltra s'ha referit també al suport institucional de la Generalitat a les entitats municipals i sense ànim de lucre per a les quals anualment es convoquen subvencions per a finançar projectes d'inclusió de persones migrants i foment de la interculturalitat, "amb prop de tres milions aquest últim any".

ACOLLIMENT I INCLUSIÓ

Des de 2015, ha assegurat, el Consell "sempre ha treballat per a garantir un acolliment i una inclusió de les persones migrants basada en el ple respecte dels drets humans, la legislació internacional i seguint els estàndards del Consell d'Europa".

Així, la vicepresidenta ha recordat l'oferiment de l'executiu valencià per a l'acolliment de persones desplaçades per la guerra de Síria en 2015, possibilitant un corredor marítim segur per a poder atendre'ls "amb la dignitat que qualsevol ésser humà mereix".

"Malgrat que el Govern d'Espanya va rebutjar l'oferiment", a l'any següent la Generalitat va firmar sengles protocols d'intencions amb els governs de les regions de l'Egeo Sud i de l'Egeo Nord per a acollir persones refugiades procedents d'aquella zona, "tot i que una vegada més el govern central es va oposar".

Va ser al juny de 2018 quan els vaixells Dattilo, Aquarius i Orione van arribar al port de València amb 629 persones migrants que havien sigut rescatades d'aigües del Mediterrani atenent a l'oferiment del Consell, de l'Ajuntament de València i amb la col·laboració del Govern d'Espanya.