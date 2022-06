'Mapejant els barris', un projecte per a repensar la ciutat des de la ciutadania i el joc

Així ho explica la fotoperiodista i impulsora de la iniciativa 'Mapejant els barris', Eva Máñez, qui desenvolupa el projecte juntament amb l'arquitecte i sociòleg Borja de Madaría. Máñez s'encarregarà del vessant "més creatiu", mentre que Madaría durà a terme la part "més tècnica" amb la posterior elaboració d'uns informes que inclouran i analitzaran els resultats dels tallers.

La primera activitat tindrà lloc aquest 18 de juny en Malilla, amb un taller matinal que evitarà les hores més caloroses i la inscripció de les quals romandrà oberta fins a aquest dijous 15.

Tots els tallers començaran amb el llançament d'uns daus, que aniran assenyalant i marcant als participants un recorregut "aleatori" pels carrers de la zona, fruit del propi atzar.

Durant el trajecte, els veïns i veïnes es pararan en diferents punts de l'espai públic i duran a terme una avaluació del 'placemaking' a través d'una sèrie de preguntes. Al seu torn, també hauran de fer una sèrie de fotografies en els punts assenyalats.

Les respostes a les preguntes formulades en el taller i les diferents fotografies es reprendran a la vesprada, on es posaran en comú sobre un mapa, de 3x2 metres, i es durà a terme un "joc de mapping".

"No es busca l'excel·lència fotogràfica, sinó les ganes de descobrir el barri", explica Máñez, qui ja ha desenvolupat projectes de característiques molt similars en altres ciutats com Istanbul (Turquia), Palerm (Itàlia) o Paris (França). "Es van arribar a desenvolupar debats molt rics", recorda la fotoperiodista, que subratlla la capacitat d'aquests tallers de "proposar una altra manera de mirar i plantejar-se la ciutat".

D'aquesta manera, la iniciativa combina una part de "ludificació" amb tot un debat sobre "la qüestió d'ocupar la ciutat, pensar la ciutat des de la ciutadania, des de l'espai públic", segons explica Máñez.

L'objectiu final és que els espais puguen ser gaudits per tota la ciutadania, per a lo que es requerirà un procés col·lectiu on els propis habitants "re-imaginen" i "re-inventen" els espais públics, "parant atenció als significats i les qualitats, tant físiques, culturals i socials com a emocionals que defineixen aquests llocs.

TÈCNICA NASCUDA A ESTATS UNITS

La metodologia utilitzada per a la primera fase dels tallers és el 'placemaking', una tècnica nascuda als Estats Units i elaborada per un "moviment d'urbanistes", en paraules de Máñez, que creen una sèrie de criteris per a testar i baremar com de confortables són els espais públics, mitjançant l'elaboració de preguntes "molt senzilles" sobre el propi barri i els elements que el conformen.

Sobre l'elecció de les zones -Campanar, Malilla, Tres Forques i Algirós-, Mañez explica que respon la intenció de "fugir de les zones on ja passen moltes coses" per a posar el focus en "barris on hi ha més necessitat de repensar-los, barris que estan creixent molt", com és el cas de Malilla.

Els grups es reduiran a aproximadament 12 participants, que inclouran una combinació de veïns i veïnes del propi barri, així com voluntaris procedents d'altres parts de la ciutat, amb l'objectiu d'aportar "més riquesa" als resultats que s'extraguen dels tallers.

Sobre açò, Máñez explica que "no significa que el grup estiga format per les primeres persones que s'inscriguen al taller", sinó que es farà una selecció entre els inscrits per a aconseguir combinar diferents perfils. Malgrat d'açò, en cas que alguna persona es quedara fora del grup, Máñez assenyala la possibilitat d'incloure-la en un nou taller.

L'última fase del projecte, que es durà a terme al mes d'octubre, consisteix en una cita a "mode de festa" on es posaran en comú tots els debats i idees que hagen sorgit als tallers per barris. En aquest esdeveniment estaran convidades associacions veïnals i entitats perquè tinguen les possibilitat d'aportar els seus coneixements i experiències en l'avaluació final.

Aquests resultats finals es plasmaran en un informe general, elaborat sempre pel sociòleg i arquitecte Maradía, qui prèviament ja haurà elaborat informes diferenciats amb l'avaluació de cada barri.

La idea és generar un document que puga ser d'utilitat per als ajuntaments, segons explica Máñez, que apunta que el document sobre el barri de Malilla, el primer taller que es durà a terme, estarà elaborat abans del començament de l'estiu.