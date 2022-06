Cullera afronta l'estiu com a "referent" musical internacional i espera acostar-se a rècord de visitants

El consistori ha assenyalat que "la música projecta a Cullera com la destinació de l'estiu de la recuperació" i ha destacat que suma un nou macrofestival, Zevra, i "es consolida així com l'escenari perfecte per a la celebració dels millors festivals del panorama internacional".

Aquesta administració local ha indicat que "Cullera afronta la temporada estival com la destinació on millor es reflecteix el nou model turístic valencià basat en la competitivitat a través de l'excel·lència".

Zevra se celebrarà del 22 al 25 de juliol i reunirà artistes com Rauw Alejandro, Morad, Beret, DJ Nano o Melendi. L'alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha assegurat que "l'arribada del Zevra és símptoma evident que la ciutat és una garantia segura d'èxit per a aquest tipus d'esdeveniments".

"En els últims set anys hem passat de ser un municipi on no hi havia turisme musical per falta d'impuls institucional a ser una ciutat referent al més alt nivell internacional. A més d'oferir un entorn natural idíl·lic, hi ha un govern local confiable compromès amb una gestió eficient d'aquest tipus de macroesdeveniments", ha assenyalat el primer edil.

Així mateix, Mayor ha ressaltat l'impuls que aquestes activitats suposaran "per al turisme en un moment clau de consolidació de la recuperació del sector". Cullera espera superar aquest estiu "les grans expectatives postpandèmia" i acostar-se "de nou a rècords de visitants en la sèrie històrica".

"Estem en un moment en el qual l'economia està en el centre del debat i cal ressaltar que el sector turístic local està enfortit i en creixement, en disposició no només d'afrontar el nou panorama internacional sinó fins i tot d'arribar a xifres històriques", ha agregat l'alcalde.

Jordi Mayor ha xifrat en més de mig milió els turistes que sumarà Cullera al llarg d'enguany gràcies al conjunt d'activitats musicals programades en el municipi, tant des de les institucions com des de la iniciativa privada, ha apuntat l'ajuntament.

El consistori ha agregat que a Cullera "hi ha espai per a qualsevol tipus de gènere musical, des de la música clàssica fins a l'electrònica".

El pròxim 30 de juliol la localitat celebrarà una nova edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema 'Ciutat de Cullera'. Els Jardins del Mercat tornaran a ser escenari d'aquest certamen, en el qual enguany participen l'Associació Musical 'Aurelio Mascaraque', de la Guàrdia (Toledo), i la Societat Musical 'La Armónica', de Coix (Alacant).

El certamen, també conegut com a 'Memorial Rafael Talens Pelló' en honor a aquest músic cullerenc, s'ha celebrat de forma anual des de 2010 "amb la finalitat de conjuminar la tradicional música de bandes amb les bandes sonores cinematogràfiques més conegudes", ha explicat el consistori. En 2020 no es va celebrar per la pandèmia i l'any passat solament es va desenvolupar amb dos societats musicals participants.

PRIMER FESTIVAL D'ÒPERA

D'altra banda, entre el 5 i el 9 d'agost, Cullera estrenarà el primer festival d'òpera a l'aire lliure en els Jardins del Mercat, sota la direcció de Cristóbal Soler. 'Ópera Open-air CullerArts' comptarà amb la presència d'Ainhoa Arteta com a cap de cartell. La cantant oferirà una Gala Lírica el 7 d'agost al costat de Ramón Vargas, Lorena Valero i Sebastià Peris.

Arteta tancarà el festival operístic el 9 d'agost amb la sarsuela 'Luisa Fernanda'. A més, el dia 5 es representarà l'òpera 'Carmen' a càrrec de la mezzosoprano Lorena Valero, el tenor Ramón Vargas i el baríton Sebastià Peris.

A aquestes cites se suma Medusa SunBeach Festival entre el 10 i el 15 d'agost. El macrofestival de música electrònica espera l'assistència de més de 300.000 persones.

MÉS VISITANTS

L'ajuntament ha considerat que "aquesta àmplia i variada programació, amb dos potents novetats com són el festival 'Ópera Open-Air Cullerarts' i el 'Zevra', sens dubte atraurà un major nombre de visitants a la localitat".

"A Cullera és possible gaudir del nostre entorn natural amb les millors platges d'Europa, degustar un deliciós arròs i a més gaudir de la millor música", ha insistit l'alcalde.