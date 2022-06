Compromís i Podem demanen al PSPV que no recórrega l'anul·lació de la ZAL per a "no ser una ciutat contenidor"

Aquest dilluns, la Conselleria de Política Territorial que dirigeix Rebeca Torró (PSPV) va anunciar el recurs de cassació contra l'anul·lació de la ZAL, després que el TSJCV estimara el recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i anul·lara la resolució anterior de 2018 que disposava aprovar definitivament el Pla Especial de la ZAL.

Sobre aquest tema, el portaveu de Compromís Juan Ponce ha assenyalat que cal "repensar" aquest recurs perquè "no és la decisió adequada" perquè estem davant "una oportunitat revertir la ZAL al seu estat original". En eixe sentit, ha assenyalat que si abans era "molt complicat jurídicament", la sentència del TSJ suposa "una oportunitat" de "poder realitzar el que sempre hem defès des de l'esquerra i, per descomptat en Compromís, i com demandaven els veïns, que és recuperar eixe espai per a la ciutadania".

Ponce ha recalcat que es tracta d'un espai "espectacular" per a poder connectar el llit del Turia amb el Parc Natural de l'Albufera en "un espai verd que és necessari per a millorar les condicions atmosfèriques de la ciutat de València".

Per açò, ha assenyalat que estem en un moment "ideal" per a recuperar eixe espai i ha insistit que no s'hauria de recórrer, sinó revertir la ZAL i "consolidar en espai un pulmó verd que és necessari per a la ciutat".

Preguntat per les declaracions de la portaveu socialista Carmen Martínez, que ha subratllat que aquesta decisió és de "l'Advocacia de la Generalitat, que és de tot el govern valencià i no només d'una part", Ponce ha replicat: "Estem al servici de la ciutadania i València necessita que aquest espai siga verd i no entenem que no s'aprofite aquesta oportunitat per a recuperar un espai que la ciutadania i tota l'esquerra porta anys reclamant".

Així mateix, ha qüestionat fins i tot que la decisió de recórrer supose anteposar l'interés econòmic a l'ambiental perquè, s'ha preguntat, "si al final perdem tots en qualitat d'aire i la possibilitat de vertebrar els espais naturals que envolten la ciutat no sé on està el benefici econòmic i qui guanya més enllà d'alguna empresa".

Per contra, ha defès que s'eixa ZAL s'hauria d'haver realitzat en el Port de Sagunt, que "pot créixer sense fer més infraestructures perquè té més capacitat i el de València optimitzar-se". "No és necessària la ZAL i sí necessitem eixe espai verd", ha postil·lat.

"DECISIÓ UNILATERAL"

De la mateixa manera, la síndica d'UP en Les Corts i coordinadora de Podem, Pilar Lima, ha denunciat que "la decisió unilateral del govern valencià significa allargar el dolor emocional i ambiental de les veïnes".

Lima, en declaracions en el parlament, ha exigit al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, que es reunisca amb els afectats i ha advertit que "mai és tard per a fer un pas arrere". "No volem una ciutat contenidor", ha declarat.