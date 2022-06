Detingudes 14 persones a Alacant per usar permisos de residència ucraïnesos falsos

Després del conflicte bèl·lic a Ucraïna, el Consell de la UE va dictar la Decisió 2022/238, per la qual es va activar el règim de protecció temporal per a aquells ciutadans desplaçats des de tal país.

D'aquesta manera, les persones nacionals d'un tercer país diferent a Ucraïna, que puguen demostrar que abans del 24 febrer de 2022 residien legalment a Ucraïna, sobre la base d'un permís de residència permanent vàlid expedit de conformitat al dret ucraïnés i que no puguen tornar al seu país o regió d'origen en condicions segures i duradores, es poden acollir el règim de protecció temporal a Espanya.

En aquest àmbit, agents del Grup Tercer de la Unitat contra Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals de la Comissaria Provincial d'Alacant, van tindre coneixement que, cert nombre de sol·licitants de Protecció Temporal amb diferents nacionalitats, presentaven permisos de residència temporals a Ucraïna que, sens dubte, pareixien correctes. No obstant açò, els seus portadors mancaven de qualsevol coneixement que hagueren de tindre d'aquell país, del que desconeixien fins al més mínim detall.

Així, aquests agents, van iniciar una investigació per a comprovar els nombres de suport dels documents a través de l'Oficina Central Nacional d'Interpol a Espanya, els qui es van posar en contacte amb la seua homòloga de Kíiv, explica la Policia en un comunicat.

Immediatament, es va obtindre la resposta des de Kíiv segons la qual, en els seus Registres Estatals de Migració, no havien sigut expedits els documents; tot i que el suport físic era autèntic, les dades incorporades no havien sigut gravades per les autoritats competents d'Ucraïna, confirmant que aquestes persones no disposaven de permís de residència ucraïnés.

FALSEDAT DOCUMENTAL

Els agents de la UCRIF, van localitzar aquestes persones i les van detindre acusades d'un delicte de falsedat documental. Els arrestats, dotze homes i dos dones, de nacionalitat marroquina, cubana i dominicana i amb edats compreses entre els 18 i els 34 anys van ser posats en llibertat després de prestar declaració en les dependències de la Unitat contra Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals de la Comissaria de la Policia Nacional a Alacant.

La investigació no es dona per tancada i els policies continuen les indagacions per a tractar de localitzar més documents falsificats així com als seus portadors.