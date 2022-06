El PSPV defèn recórrer l'anul·lació de la ZAL: "Cal ser responsables i destinar els diners a allò que és possible"

Aquest dilluns, la Conselleria de Política Territorial que dirigeix Rebeca Torró (PSPV) va anunciar el recurs de cassació contra l'anul·lació de la ZAL, després que el TSJCV estimara el recurs presentat per l'associació de veïns de la Punta La Unificadora i anul·lara la resolució anterior de 2018 que disposava aprovar definitivament el Pla Especial de la ZAL.

Es tracta d'un decisió que va generar crítiques tant en el si del govern autonòmic del Botànic (PSPV-Compromís-UP) com entre els socis de l'Ajuntament de València (Compromís-PSPV).

Per contra, la diputada del PSPV ha assegurat que el seu partit no hauria realitzat la ZAL així si haguera estat al capdavant de la Generalitat en 2015 abans del canvi de govern del PPCV. "Va ser alguna cosa que es va trobar el Botànic i vam haver de prendre decisions que donaren seguretat jurídica i defengueren l'interés dels valencians", ha declarat en el parlament, recordant que es va obrir un espai de diàleg Ajuntament-Port-Consell per a establir mesures correctores d'eixa "agressió brutal" a l'horta.

"No oblidem que la ZAL estava urbanitzada i expropiada i que l'horta ja havia desaparegut", ha recalcat, per a defendre que el full de ruta passa per "minimitzar l'impacte" i integrar paisatgísticament la zona mitjançant un corredor 'verd' que unisca l'Albufera amb el riu Túria i el Port.

"L'ADVOCACIA ÉS DE TOT EL GOVERN"

És més, la portaveu socialista ha subratllat que "l'Advocacia és de tot el govern valencià i no només d'una part" i que si va optar per un recurs de cassació és perquè veu necessari que hi haja "jurisprudència que diga com actuar en aquest cas i en uns altres que vindran després, lògicament".

Ha augurat així que mantindre l'anul·lació seria "un tema jurídic greu amb responsabilitats patrimonials de més de 200 milions d'euros", a més de recordar que el propi alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ja va dir que tornar a la situació anterior a la ZAL era inviable.