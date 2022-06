Obra Social Caixa Ontinyent i Funcas impulsaran accions d'educació financera, principalment entre els majors

Així, es fomentaran activitats formatives i de difusió entre aquest sector de la població amb l'objectiu de fer més fàcil la gestió de la seua economia diària, segons han informat els responsables de la iniciativa en un comunicat. El conveni ha estat subscrit pel director general de Funcas, Carlos Ocaña, i el president de Caixa Ontinyent, José Pla.

Des del naixement del programa d'educació financera en 2016, Obra Social de Caixa Ontinyent ha promogut, a través de la seua fundació, accions diverses per a tot tipus de públic. Per als més majors s'han impulsat programes específics de formació en ferramentes d'accés a comptes, d'utilització de mitjans de pagament i digitals, així com de prevenció de fraus entre uns altres.

A més, el programa compta amb una App interactiva, 'Los cuentos de Dino', amb la qual els més xicotets poden llegir, escoltar i jugar amb els cinc contes de la sèrie d'educació financera editats des de l'Obra Social Caixa Ontinyent.

Així mateix, s'ha realitzat un concurs escolar sobre coneixements financers entre joves alumnes de quart d'ESO; i s'ha engegat una nova web amb informació com a activitats, notícies, material educatiu o videos.

A açò se suma formació en línia per al professorat a través dels CEFIRE de Xàtiva (València) i Xest (València) i tallers per a centres educatius amb temàtiques com a mitjans de pagament, jocs d'atzar i apostes, compres segures en línia, mètodes de finançament, sistema financer espanyol, emprenedoria o millores en ciberseguretat.

Aquest programa "facilita l'accés i l'aprenentatge, amb una àmplia varietat de temes relacionats amb les finances, i contempla una digitalització que permet que la formació i la informació siguen accessibles per a totes les persones", han destacat els seus promotors.

Des que es va posar en funcionament aquesta iniciativa ha sigut utilitzada per 80.050 persones: 59.835 a través de la web i xarxes socials; 3.570 en cursos, tallers i conferències presencials, i altres 16.645 en l'App interactiva.

El president de Caixa Ontinyent, José Pla, ha assegurat que "l'educació financera és cada vegada més necessària en la societat, tant per als joves, incorporant-se al seu procés formatiu per a ampliar els seus coneixements, com per als majors, més vulnerables i immersos en un entorn de transformació digital i de mitjans de pagament que avança a passos engegantits".

"Precisament, eixa és la tasca de l'obra social -de Caixa Ontinyent-: revertir a la societat els beneficis en accions que milloren la seua qualitat de vida actual i de futur", ha agregat Pla.