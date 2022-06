'Gulliver Captiu', Premi de coproducció Rambleta i de Crítica Literària Valenciana en Literatura Dramàtica

Rambleta, que compta amb una línia de coproduccions per a fomentar la creació i la producció en les arts escèniques valencianes, es va unir als Premis de la Crítica Literària Valenciana per a fomentar també la publicació de l'escriptura teatral, segons ha informat responsables de la iniciativa en un comunicat.

El jurat de la modalitat de Literatura Dramàtica, dins dels Premis de la Crítica Literària Valenciana 2022, ha acordat premiar doblement 'Gulliver Captiu' amb les dos distincions citades.

Aquest jurat ho han compost José Vicente Peiró, com a president; Lucía Márquez, com a secretària, i Nel Diago, Inma Garín, Rosa Sanmartín i Marina Torrecilla, com a vocals.

Entre els motius exposats per a premiar aquesta obra està el registre lingüístic utilitzat, que permet la caracterització dels diferents personatges, han destacat les mateixes fonts.

Així mateix, es va tindre en compte la posada en valor de la cultura valenciana i de l'evolució social i urbanística de la ciutat, igual que el ritme dramàtic i la integració de llenguatges audiovisuals.

El Premi Rambleta està dotat d'una aportació econòmica per a la producció i l'estrena de l'obra al centre cultural durant la temporada 2023-2024.

Amb aquest premi, la intenció de Rambleta i l'Associació Valenciana d'Escriptors i Crítics Literaris és "donar visibilitat al text millor considerat per la crítica valenciana per a la seua posada en escena entre els editats durant l'any anterior a la convocatòria". L'entrega dels guardons se celebrarà el pròxim 15 d'octubre.