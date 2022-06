La primera víctima del presunto asesino de Marta Calvo afirma que casi le mata: "Me moría y él me dijo que pobre chica"

La primera víctima de Jorge Ignacio P.J., presunto asesino de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, ha descrito ante un jurado popular cómo el acusado le introdujo droga por sus partes íntimas y casi se muere: "Me drogó toda (...) Le dije que me estaba muriendo y me dio un beso en la frente y me dijo 'ay, pobre chica, cómo le gusta la droga...'".