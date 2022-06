Els lloguers es van encarir un 15% a València i un 11% a Alacant al maig en relació al 2021, segons pisos.com

En el conjunt de la Comunitat Valenciana, el pis tipus de lloguer va registrar al maig un preu mitjà de 6,83 euros per metre quadrat, la qual cosa va suposar un ascens del 2,86% respecte a abril, el més intens d'Espanya. Enfront de maig de l'any passat, la caiguda va ser del 3,8%.

En comparació a abril, van pujar de preu els lloguers de totes les províncies valencianes i Alacant (+3,03%) va ser la tercera que més va créixer a nivell nacional. I d'un any a un altre, València (+0,92%) va llançar el cinqué repunt menys intens del país i Castelló (+2,02%) va pujar de forma moderada, mentre Alacant (-8,36%) va registrar una caiguda intermèdia.

Amb 7,64 euros per metre quadrat, València va ser l'onzena província espanyola més cara per als llogaters, molt lluny de Castelló (5,20 €/m2) com més assequible per als llogaters de la regió.

Mensualment, totes les capitals valencianes es van encarir i Alacant (+2,82%) va ocupar el cinqué lloc en el llistat de majors pujades nacionals, mentre el descens de Castelló de la Plana (-1,01%) va ser el cinqué més engrossit d'Espanya. València (10,56 €/m2) va ser la novena capital més cara per als llogaters, mentre Castelló de la Plana (6,92 €/m2) va ser la més barata.

Per regions, la Comunitat va ser l'octava autonomia amb el preu més barat per als llogaters, per darrere de Castella i Lleó (4,69 €/m2) i unes altres. A nivell nacional, el pis tipus de lloguer va finalitzar el passat mes amb un preu mitjà per metre quadrat de 10,23 euros i un increment del 0,59% en comparació a abril i del 5,46% a 2021.

Aquestes xifres reflecteixen que els lloguers segueixen tensionats a l'alça. "El progressiu encariment de l'habitatge en venda, la reduïda oferta de producte residencial d'obra nova i l'esgotament de l'estalvi acumulat durant l'etapa més restrictiva de la pandèmia generen un efecte de contagi. Tant aquells que tenen una situació financera que no els permet ara com ara ser propietaris, com aquells que no troben el que busquen en el mercat actual opten per ser llogaters, la qual cosa fa pujar les rendes", explica Ferran Font, director d'Estudis del portal.

A més, la pròrroga fins a setembre de la limitació de les pujades al 2% per a evitar que els contractes de lloguer en vigor s'actualitzen conforme a l'IPC (índex de preus al consumidor) està contenint una pujada que "podria ser fins i tot major".

"Fer que el lloguer camine de manera paral·lela a la inflació, tenint en compte l'escassa i fins i tot nul·la revaloració dels salaris, seria un colp molt dur per a les famílies -adverteix l'expert-. No obstant açò, traslladar als propietaris la responsabilitat tampoc és la solució més efectiva; la clau està a resoldre l'autèntic problema estructural que arrossega l'arrendament a Espanya: la falta d'oferta".