CCOO demana contractar personal interí que substituïsca el professorat que forma part dels tribunals d'oposicions

El sindicat lamenta, a través d'un comunicat, que "la correcció es dona en condicions impròpies que obliguen a renunciar al temps vital i de conciliació durant el temps que es desenvolupa el procés d'oposicions".

"Any rere any, -prossegueixen- les condicions dels tribunals d'oposicions es presenten molt dures i estressants. El professorat que pertany a un tribunal d'oposicions ha de compaginar aquesta tasca amb la pròpia desenvolupada com a docent del seu centre, atenent el tram final del curs amb avaluacions finals de l'alumnat. Com a resultat, les jornades laborals s'amplien a 12 hores diàries o més".

Des de la federació reconeixen que en els últims anys s'han produït alguns avanços en la tasca dels tribunals, com per exemple les Comissions de Coordinació o la "important" disminució de ràtio de persones opositores per tribunal fins a situar-la per baix de 60.

Però també és cert, apunten, que "aquests companys continuen desenvolupant el seu treball en condicions impròpies que els obliguen a renunciar al seu temps vital i de conciliació durant el temps que es desenvolupa el procés d'oposicions".

A més, més enllà de la contractació de personal interí per a la substitució del professorat membre de tribunals, para CCOO és "imprescindible avançar en qüestions com les dietes o el trasllat de les proves a instal·lacions condicionades enfront de les elevades temperatures", conclouen.