El TEM de València tanca la temporada amb 22.500 espectadors

Des de la sala del Cabanyal-Canyamelar destaquen "la satisfacció del deure fet: d'una banda, el d'oferir una programació multidisciplinària d'acord amb la identitat d'espai; per un altre, el de superar definitivament la incertesa de la pandèmia gràcies a una ocupació mitjana del 62% del seu aforament".

Entre la representació inicial d''Ultraficción Nº3' (El Conde de Torrefiel) el 2 d'octubre fins a l'última de 'Ruido Blanco' (Radiante + Luna y Panorama de los Insectos) l'11 de juny, han transcorregut més de huit mesos d'intensa activitat artística repartida en un total de 87 funcions, amb la dramatúrgia com a protagonista indiscutible: res menys que 51 d'eixes representacions pertanyien al gènere teatral.

La resta van ser 13 sessions de dansa, 9 de circ, 8 de música, 3 de poesia escènica i altres 3 de performance-art intermèdia, sense oblidar 8 residències artístiques, 3 exposicions, 32 activitats paral·leles, 26 activitats de formació i trobades i 25 cessions a col·lectius i associacions.

"Fa poc més d'un any que comencem a sembrar, i cada llavor porta el seu temps i procés. Algunes ja estan creixent i unes altres necessiten més reg, per l'administració, i abonament, pel públic", comenta, en un comunicat, el coordinador artístic de l'espai Juanma Artigot.

"S'està treballant a través de la diversitat i l'oferta cultural des dels marges, sense perdre de vista la qualitat. Sempre assumint riscos i confiant que el públic se'n vaja donant compte que el TEM és un servici públic per a tota la ciutadania, on podran trobar una oferta diferenciada a la de la resta de la ciutat", afig.

ESPAI DE COWORKING

Sobre la presència d'artistes i col·lectius de la Comunitat i el suport al sector, Artigot declara: "Seguim escoltant i atenent les necessitats dels professionals, sempre des de les nostres limitacions. Hem reforçat des de l'inici el suport a la creació local, a través de les cinc coproduccions, les residències artístiques i l'exhibició. Afortunadament, s'ha tornat a reactivar també l'espai de coworking amb les associacions professionals del sector, que des de la pandèmia estava per resoldre".

Entre octubre i juny, van passar pel TEM un total de 22.500 espectadors i es va aconseguir l'aforament complet fins a en quatre ocasions: el 22 d'octubre amb la gala València Dancing Forward, el 18 de febrer amb l'actuació de Rodrigo Cuevas i el seu 'Trópico de Covadonga', el 26 i 27 de març amb la peça de Claudio Tolcachir 'La máquina de Turing', i el 9 d'abril amb 'Ion', l'espectacle de Christos Papadopoulos inclòs en la 35 edició de Dansa València.

"La línia programàtica, a més de proposar continguts i reflexions, ha jugat amb l'espai i els diferents dispositius actuals que han sorgit en l'àmbit de les arts escèniques i les arts vives", explica Juanma Artigot, per a qui la temporada 2022-23 suposarà una nova oportunitat per a seguir millorant. "Tenim moltes tasques pendents, com enfortir el treball de públics i el desenvolupament d'audiències, consolidar xarxes nacionals i internacionals de col·laboració i enrobustir el programa de mediació social, imprescindible per a la comunicació amb la comunitat".