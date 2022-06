La Comunitat, amb temperatures significativament altes diürnes i nocturnes

A més, aquesta jornada hi haurà cel poc nuvolós amb intervals de núvols alts i no es descarten arruixades aïllades a l'interior de la meitat nord de l'autonomia. També s'esperen calitges i vent fluix amb predomini de la component est.

Així mateix, les temperatures no patiran canvis o aniran en lleuger ascens. Seguiran sent significativament altes per a l'època de l'any, ja que les màximes se situaran entre 36 i 38ºC en l'interior de València i Alacant i les mínimes quedaran per damunt de 20 graus en localitats del litoral.