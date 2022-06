Localizan a los dos niños desaparecidos en El Ejido junto al padre

La Policía Nacional ha informado este lunes de que han sido localizados los dos niños de 10 y 13 años desaparecidos junto a su padre, de 42 años, el pasado 16 de abril en el municipio almeriense de El Ejido. Según han precisado fuentes de la Comisaría Provincial de Almería, los tres se encuentran bien y el progenitor ha solicitado que "se respete su privacidad", por lo que no han trascendido más datos sobre el lugar en el que han sido hallados.

La Policía Nacional ya indicó el pasado viernes que la Comisaría Local de El Ejido se había hecho cargo de la investigación, subrayando que no había riesgo para los menores y que todo podría tratarse de un "cambio de domicilio". Así, indicaron que los niños viven con el padre "desde hace seis años", añadiendo entonces que "el progenitor ha cambiado el domicilio y no se sabe donde residen ahora mismo", por lo que se consideraba que la desaparición no era peligrosa.

Desde la Comisaría Provincial de Almería de la Policía Nacional se apuntó a Efe que se ha presentado una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Gádor (Almería) por unos "hechos que ocurren en Sabadell", aunque sin concretar más al respecto. Por su parte, la Policía Local de Granada informó la semana pasada en sus redes sociales de que los tres "pudieran estar en Granada o en su área metropolitana", solicitando que se contactase con las fuerzas y cuerpos de seguridad en caso de tener cualquier dato sobre su paradero.

El Centro Nacional de Desaparecidos (CND) emitió las correspondientes alertas de la desaparición del padre y los dos menores, indicando que los tres desaparecieron en abril en El Ejido. La asociación SOS Desaparecidos se hizo eco de esta alerta, precisando en el cartel correspondiente a los niños que éstos podían “ir acompañados” de su progenitor.