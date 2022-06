Las Pussy Riot explican en 'El hormiguero' lo que significa ser gay en Rusia: "Te pueden matar"

El hormiguero empezó con fuerza la semana recibiendo este lunes a dos de las componentes del grupo activista Pussy Riot, Masha Aliójina y Olga Borisov.

Las cantantes están de visita en España para recibir el premio Alan Turing LGTBIQ+ en Tenerife, donde actuarán el próximo 17 de junio y charlaron con Pablo Motos sobre su trayectoria que nace como colectivo artístico-político en respuesta a la figura política de Vladimir Putin.

"Son dos personas a las que, en ese momento, el presidente ruso las está persiguiendo", comentó el presentador sobre sus invitadas. E incluso señalaron que en Rusia "si eres gay, te pueden matar".

También explicaron que "es ilegal en nuestro país decir que eres gay". Es ese momento, Motos sacó una bandera arcoíris y les preguntó: "¿Qué pasaría si un presentador hiciera esto en la televisión rusa?".

Ambas cantante coincidieron en que "lo primero que harían sería despedirte, y luego, encarcelarte". Aliójina añadió que "si haces algo contra Putin, buscan cualquier excusa para meterte en la cárcel".

"¿No tenéis miedo de que os puedan envenenar?", quiso saber el valenciano. Entonces, Borisov miró su taza con agua y le pregutó: "¿Me puedo fiar?", bromeando, pero sin beber nada.

"No me da miedo Putin, pero sí que todas las cosas terribles que está haciendo, se olviden, que la vida siga como si no hubiera pasado nada, y hay gente que muere todos los días. Hay que acabar con la guerra y que gane Ucrania", aseguró Aliójina.