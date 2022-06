Nuevos rifirrafes entre Olona y Rodríguez: de citar a Woody Allen a "IberdrOlona"

Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) han protagonizado este lunes nuevos chocques en el segundo debate electoral antes de las elecciones en Andalucía del 19-J. El primero lo han tenido a cuenta de la educación cuando Olona ha sacado varios libros de texto para reprochar a Juanma Moreno (PP) la educación sexual que se imparte, según ella, en los colegios andaluces y que Vox considera que no debería formar parte del programa.

"¿Quiere leer lo que le está enseñando la Junta a los niños de 10 años? ¿Quiere leerlo porque a mí me da pudor? Mire lo que le enseñan a los niños de 10 años: ¿qué es la masturbación?", le dijo la candidata de Vox al actual presidente de la Junta, aunque Moreno cambió de tercio. Pero Rodríguez sí contestó: "Que los niños y niñas reciban educación sexual en las escuelas está regulado por ley".

"¿A niños de diez años?", respondió Olona, mientras Rodríguez seguía con su argumentación y acusó a Moreno acusó de "no defender la ley". "Si no se defiende tendremos los colegios de curas que decían que masturbarse nos dejaba ciegos", espetó la candidata de izquierdas. Además, citó a Woody Allen. "Decía Woody Allen que no hay que decir nada en contra de la masturbación porque es hacer el amor con el que más quieres", terminó diciendo.

El resto de candidatos, incluido el propio Moreno, no entraron en esa parte del debate y pasaron rápidamente a hablar de juventud, educación y sanidad, entre críticas de todos los candidatos al presidente de la Junta, entre otras cosas por la falta de "políticas de juventud" por parte del actual Gobierno, que serían necesarias para evitar la fuga de talento de la comunidad. En Sanidad, de hecho, Rodriguez, le ha preguntado al candidato del PP que se posicione. "¿Qué opina usted de la política sanitaria de [la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel] Díaz Ayuso?", apuntó.

En otro momento del debate, Rodríguez le afeó a Olona que, según la candidata de Adelante Andalucía, esta tenga acciones de Ibedrola, y por ello se ha referido a su oponente de Vox con el sobrenombre de "Iberdrolona". Mientras, la candidata de la formación de Abascal ha atacado directamente al alcalde de Cádiz, José María González "Kichi". "Estoy convencida que Kichi se ha gastado más dinero en comilonas que lo que yo tengo en acciones", sentenció.