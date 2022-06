CLAVES | Por qué Boris Johnson rompe el acuerdo del 'brexit' y qué puede hacer la UE

Desde que el 23 de junio de 2016 los británicos eligieron salir de la Unión Europea, el divorcio entre el Reino Unido y el bloque que fue de 28 y es de 27 fue tormentoso. Y hasta por separado los choques son constantes. El brexit es el relato de dos partes que no se llevan bien y que añade capítulos con el paso de los años. El último ha sido uno de los más importantes, pues este lunes el Gobierno de Boris Johnson presentó una legislación que tiene como objetivo romper el pacto con Bruselas, que incluye las condiciones de la relación entre la Unión y el Reino Unido, que ha pasado a ser un tercer país a efectos de los vínculos con el proyecto europeo. El bucle que empezó en 2020 sigue. ¿Cuáles son las grandes preguntas?

¿Qué supone la legislación del Reino Unido?

La normativa presentada por el Gobierno británico rompe el acuerdo del brexit por dos vías: se salta el Protocolo de Irlanda al eliminar (en el mejor de los casos reduce) los controles exigidos por el pacto en Irlanda del Norte puesto que no pueden darse en frontera entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda (Estado miembro de la UE). Además, se desliga del TJUE como órgano competente en las disputas entre Londres y Bruselas, otra parte clave del 'contrato' firmado entre las dos partes. El TJUE es el encargado de controlar todas las cuestiones relativas al mercado único.

¿Por qué es importante el Protocolo de Irlanda?

Fue una de las grandes fricciones en las negociaciones entre Londres y Bruselas, y sigue siéndolo años después. El Protocolo de Irlanda asegura que no haya una frontera física entre las dos Irlandas, porque de haberla se romperían los Acuerdos de Viernes Santo que aseguraron la paz en la isla tras décadas de conflicto civil. El hecho de que no exista una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda hace que, por tanto, tampoco exista entre el Reino Unido y la UE, por lo que los controles tienen que darse en territorio británico. El Gobierno de Johnson ha decidido aplazarlos varias veces.

¿Qué dice la UE?

Bruselas avisa de que va a reactivar la vía judicial. "La Comisión considerará continuar el procedimiento de infracción abierto en marzo de 2021 contra el Gobierno de Reino Unido. Suspendimos esa acción en un espíritu constructivo de cooperación para dar espacio a la búsqueda de soluciones conjuntas, pero la acción unilateral de Reino Unido va directamente contra ello", expresó el comisario Maros Sefcovic, encargado de las negociaciones del brexit. El primer expediente sancionador se abrió en su momento precisamente porque Londres incumplía el Protocolo. Se volverá a estudiar esta opción si los servicios jurídicos ven que hay "riesgo para el mercado único" europeo.

¿Qué defiende Johnson?

Boris Johnson, por su parte, asegura que los cambios respecto al Protocolo son "triviales" y que el Reino Unido no se está saltando el derecho internacional, sino "protegiendo la paz en Irlanda del Norte". Las excusas desde Londres para renegociar han ido desde que se les engañó en las conversaciones hasta que hubieran necesitado más tiempo para leer el pacto. En su momento, el Ejecutivo comunitario propuso una nueva prórroga y Johnson no recogió el guante, presumiblemente ante la urgencia de presentar un trato al Parlamento nacional. Bruselas asegura que "no es realista" pensar en volver a la mesa de negociación para el pacto completo, aunque sí se abre a "opciones flexibles" relativas al Protocolo.

¿Y ahora qué?

Por lo pronto, la Comisión Europea presentará "pronto" con mayor detalle su "modelo para la implementación flexible del Protocolo", que se base en "soluciones duraderas ya contenidas" dentro de este documento. Ahora falta que además el Reino Unido se quiera sentar para ver esas vías, puesto que hasta ahora, denuncia Bruselas, ha actuado de forma unilateral. "Negociar el Protocolo llevó incontables horas de negociaciones intensivas y línea a línea", recordó Sefcovic.