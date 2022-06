Clece ofereix 120 llocs de treball a persones vulnerables de la Comunitat Valenciana en una selecció virtual

A la Comunitat Valenciana, quatre tècnics de selecció entrevistaran mitjançant videoconferència a més de 320 persones per a cobrir 120 vacants, segons ha explicat la firma en un comunicat.

En total, a Espanya la companyia oferirà 2.800 llocs de treball de perfils variats, tals com a personal de jardineria, auxiliars de magatzem, auxiliars d'ajuda a domicili, personal de manteniment, personal de neteja o vigilants de seguretat, i s'oferiran principalment a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o persones en risc d'exclusió social.

Els candidats han sigut mitjançats per un total de 139 organitzacions que treballen de forma directa amb aquests col·lectius, com a Creu Roja, Cáritas, Fundació Randstad, Agencia para el Empleo de Madrid, Pinardi, COCEMFE, Fundació ARED, Fundació La Caixa o les àrees de servicis socials d'ajuntaments.

El procés de selecció massiu es realitzarà de manera simultània en tot el país, amb la participació de 44 tècnics que, en temps real, celebraran trobades virtuals amb els demandants d'ocupació, que es connectaran des de les oficines de les organitzacions socials intermediàries.

El director de Selecció, Desenvolupament i Igualtat de Clece, Íñigo Camilleri, ha explicat que la companyia és "la tercera empresa ocupadora més gran d'Espanya" i ha subratllat el "compromís amb la societat i vocació per crear el major nombre d'oportunitats d'ocupació possible per a les persones que més ho necessiten". "Confiem que, gràcies a aquest procés, millorem la vida de diversos centenars de persones i les seues famílies", ha apuntat.