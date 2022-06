Erial.-Zaplana recorre el seu processament i demana sobreseure la causa per la "absència d'indicis objectius" de delicte

La defensa del que va ser també ministre de Treball critica la instrucció duta a terme per la titular del jutjat número 8 de València, que, segons afirma, "ha consistit bàsicament a unir a la causa les diferents investigacions realitzades per la Guàrdia Civil, per pròpia iniciativa, que procedia a prendre les declaracions que li pareixia oportú i sobre les línies d'investigació que aquesta força policial considerava, sense besllum d'encomana o control judicial i, per descomptat, sense permetre a les defenses intervenir en les mateixes".

"D'aquesta manera hem assistit a una instrucció netament policial en la qual no ha existit una altra iniciativa que la de la forçaactuant", afig.

En el seu recurs, al que ha tingut accés Europa Press, la defensa de Zaplana insisteix que, "durant tota la instrucció de la causa, la representació ha hagut d'esperar silent al fet que el Jutjat tinguera a bé deixar accedir la investigació policial una vegada aquest estava conclosa i formava ja diversos toms dels quals se'ns donava trasllat, després de citació a aquest efecte". "Mai vam saber el que la Guàrdia Civil estava investigant, si li quedaven nous informes que presentar o declaracions que prendre, excepte alguna filtració en premsa", enlletgeix.

D'aquesta manera, ressalta, després d'una "instrucció delegada" en la Benemèrita, "en la qual s'ha vedat de fet la intervenció dels investigats i en la qual s'ha evitat practicar diligències sobre els elements essencials de la imputació (les adjudicacions d'ITV o del pla eòlic o els beneficiaris dels fons dels comptes en l'estranger), es dicta un precipitat, desordenat i confús acte de transformació".

I es fa, expressa l'escrit, "sense que existisquen altres bases indiciaries per a imputar Zaplana més enllà de la "declaració prèviament pactada" del supòsit fiduciari a l'Uruguai Fernando Belhot i "el mal anomenat full de ruta, indicis que la instructora s'ha negat a sotmetre a contradicció" assenyalant nova declaració del Belhot o de Marcos Benavent.

Així, agrega, "es clausura la instrucció de manera precipitada, privant a aquesta part de l'oportunitat de plantejar diligències d'investigació alternatives a la proposta i, fins i tot, la pròpia declaració de l'investigat".

"RETALLS D'UN RELAT CONFÚS"

El lletrat considera que en l'acte recorregut "no és possible apreciar ni un ordre cronològic, ni temàtic ni subjectiu, sinó que se'n van barrejant retalls d'un relat confús en el qual no es distingueixen quines conductes poden ser qualificades dels diferents delictes imputats a cadascun dels encausats".

En aquest punt, recorda que la fonamentació jurídica de laresolució recorreguda es limita dos paràgrafs "en les quals no es fonamenta ni es troba cap raonament jurídic que meresca aquest qualificatiu".

Una altra part del recurs, es dedica a argumentar la "absència d'indicis objectius" sobre la perpetració dels delictes imputats a Eduardo Zaplana. Sobre aquest tema, assevera que "resulta summament difícil defendre's d'un relat tan summament desordenat i faltat de precisió".

"Si el relat no descriu quina és la resolució prevaricadoraper part del meu representat, com podem defendre'ns, negar la seua existència o justificar la seua legalitat? Per descomptat no existeix, ni en el sumari ni fora d'ell, cap resolució firmada pel meu representat en relació a les ITV o al PECV. No ens resulta possible entrellucar com va poder ser el senyor Zaplana autor d'aquest delicte", planteja.

Insisteix la defensa que, "en qualsevol cas, no existeix en la present causa cap dada objectiva que permeta vincular a Eduardo Zaplana amb els moviments de comptes fora d'Espanya". "Ni els hi havia quan va ser ingressat a la presó, ni van aparéixer en les comissions rogatories lliurades a diferents països, ni resulten després de la ingent documentació examinada procedent de les entrades i registres", postil·la.

La defensa raona que només la declaració de Belhot vincula a l'exdirigent 'popular' amb els comptes de les quals apareixia com a titular el propi fiduciari, un testimoniatge que para Zaplana manca de credibilitat, entre altres motius, per tindre "una evident finalitat exculpatoria, de fet resulta exculpat en virtut del pacte amb el fiscal".

Aquesta "falta d'evidències o indicis sòlids" es "excusa", sempre segons el relat del recurs, en què l'actuació de Zaplana era "vetlada".

"PATRIMONI TOTALMENT MODERAT"

"El senyor Zaplana té un patrimoni totalment moderat tenint en compte les rendes declarades a l'AEAT i que no ha tingut finançament de fonts desconegudes. L'informe pericial aportat per aquesta defensa demostra amb absolut rigor i detall com va finançar i va pagar cadascun dels immobles que ha tingut des d'abans de dedicar-se a la política. Els seus comptes estan aportats a la causa i es pot fer un seguiment detallat dels seus consums. Si ha demanat prestat a uns amics diners per a pagar un cotxe o un impost, ho va rebre per transferència, ho va declarar el Congrés quan era diputat, i després ho va retornar mitjançant xecs amb una absoluta trazabilidad. On està l'actuació 'vetlada'?", es pregunta.

En conclusió, acaba, "la llarga instrucció practicada, lluny de confirmar els possibles indicis que van justificar la incoació de la causa, ha servit per a certificar l'ajenidad" de Zaplana en relació als processos d'adjudicació de les ITV i del pla eòlic i que "no era titular, autoritzat, apoderat o beneficiari dels fons que se li atribuïxen en l'estranger". Per açò, se sol·licita l'admissió del recurs i l'arxivament de les actuacions.