Bueno destaca el pes "tan rellevant" de la ciutat d'Alacant com a "motor d'innovació" de la conca Mediterrània

Bueno també ha remarcat "la importància d'establir sinergies que situen a Alacant i a la Comunitat Valenciana, com a forces necessàries i impulsores de la prosperitat de la regió mediterrània".

Aquesta trobada s'engloba dins de les reunions que la consellera Bueno ha impulsat des de la seua arribada a la Conselleria d'Innovació amb l'objectiu d'escoltar als diferents agents socials que des de la província d'Alacant, i tant a nivell local, autonòmic, nacional i internacional, sumen esforços per aconseguir una província "més pròspera", segons han informat fonts de la Generalitat.

"Les ciutats que conformem la regió euromediterrània compartim molts vincles històrics i culturals, que han de servir-nos d'impuls per a continuar una política que conjumine esforços per a afrontar els reptes del present i asseure les bases per a aconseguir una regió mediterrània reforçada", ha assenyalat la consellera.

De la mateixa manera, considera "imprescindible" un acostament amb la resta de països mediterranis amb la finalitat de "fomentar la mobilitat d'estudiants i científics i el coneixement mutu en àrees tan diverses com la innovació científica i tecnològica o la formació universitària".

"Es tracta de prendre el pols de la societat alacantina, però també de tindre constància d'altres àmbits com és el de les relacions internacionals, en els quals la Comunitat Valenciana i Alacant tenen una posició estratègica que mereix la pena explorar i explotar", ha agregat Bueno.

Aquestes trobades s'han traslladat posteriorment a la Casa de les Bruixes d'Alacant amb representants de Creu Roja i els sindicats UGT i CCOO.