Les biblioteques municipals de València amplien els seus fons amb una compra de novetats per valor de 102.000€

Els exemplars ja han arribat a les biblioteques i durant els pròxims dies estaran disponibles en les prestatgeries. S'adquireixen novetats editorials, principalment llibres de narrativa i literatura infantil i juvenil.

Així ho ha anunciat la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, qui ha agregat que, a més, està en procés una licitació per valor de 150.000 euros, per la qual cosa enguany realitzarem "una de les majors inversions en compra de llibres per a les biblioteques amb un total de 252.000 euros".

"En els pròxims dies les biblioteques municipals de la ciutat comptaran amb un bon nombre de novetats editorials, especialment de novel·la, que és el gènere més demandat pels usuaris i usuàries", ha subratllat l'edil.

"La nova adquisició de llibres -ha continuat- ha permès incrementar i renovar els fons bibliogràfics de tota la xarxa de biblioteques municipals, que presten aquest servici en els barris de la ciutat, i donar suport a la indústria del llibre".

Dels 102.000 euros, 76.000 procedeixen dels pressupostos participatius DecidimVLC de l'any 2021, que van dirigits, com a resultat de la votació pública, a la Biblioteca de Beniferri - Joan de Timoneda, Biblioteca del Cabanyal - Canyamelar - Casa de la Reina, Biblioteca de Na Rovella - Joaquim Martí i Gadea, Biblioteca de Patraix - Azorín, Biblioteca de Sant Marcel·lí - Camí Real - Clara Santiró i Font.

L'adquisició comprèn novel·la, poesia o teatre, literatura infantil i juvenil, còmics, llibres amb perspectiva de gènere, Lectura Fàcil, llibres de coneixement (història, geografia, llengua, medicina, etc.), i s'amplia el fons local amb llibres d'història, art, arquitectura o patrimoni valencià.

HISTÒRICA I NOVEL·LA NEGRA

També s'ha dut a terme una adquisició específica per als clubs de lectura, per a la Biblioteca Històrica, i una altra de novel·la negra.

Entre els títols adquirits destaquen novel·les com "De ninguna parte" de Julia Navarro, "El Italiano" d'Arturo Pérez-Reverte, "La Bestia" de Carmen Mola, "Últimos días en Berlín", de Paloma Sánchez, "Roma soy yo", de Santiago Posteguillo, "Nunca" de Ken Follet, "Cándid", de Miquel Nadal, "Los Vencejos", de Fernando Aramburu, "Violeta" d'Isabel Allende, "La Dona Invisible" de Mònica Richart o "Monumental" de Joan Canela i Jordi Colonques.

El lot de novel·la negra està format per 94 títols, entre els quals es troben les obres d'autors com Benjamin Black, Andrea Camilleri, Michel Connelly, Jo Nesbo, Víctor del Árbol, Dolores Redondo, Mikel Santiago o Eva García Sáenz de Urturi.