Renfe ha transportat aquest cap de setmana a més de 400.000 viatgers en els AVE, Llarga Distància i Mitjana Distància

Aquestes xifres, segons la companyia, confirmen la recuperació progressiva del nombre de clients que segueix confiant en els trens de Renfe per a viatjar de la manera "més sostenible, còmoda i fiable".

La companyia va posar a la disposició dels ciutadans, des del divendres 10 de juny al diumenge 12, prop de 2.600 circulacions que van facilitar la mobilitat de 407.000 viatgers. El dia amb més circulacions va ser el divendres, 1.029 en total, seguit del diumenge amb 787 freqüències i 769 el dissabte.

Entre les destinacions més demandades, han destacat els que uneixen Barcelona i Madrid amb la Comunitat Valenciana, amb les ciutats costaneres del sud i les relacions que comuniquen Madrid amb el nord peninsular.

El tren va ser la manera de transport triat per 163.983 viatgers per a desplaçar-se per tots els racons del país divendres passat. Per la seua banda, el dissabte va haver-hi un total de 106.272 viatges, i 136.752 per a l'operació retorn d'ahir.