Més de 30 artistes recrearan en el festival Homenatge a la Ruta l'ambient de les millors sales dels noranta

Per a aquesta edició, l'organització ha volgut premiar la fidelitat d'aquells que van comprar les entrades de les edicions 2020 i 2021, que no es van poder celebrar per culpa de la pandèmia. Eixes entrades, sempre que no haja sigut sol·licitada la seua devolució, podran ser valgudes per a aquesta edició 2022 sense necessitat de realitzar cap gestió i a més tindran un regal especial, ha avançat l'organització en un comunicat.

El cartell d'aquesta edició estarà format per Bandido B2B Piropo, Corona, Damae, Double You, Double Vision, Jerry Daley, Kriss, Nalaya Brown, New Limit, The King of House, Arturo Roger, Coqui Selection, Edu Veneno, Head Horny's, Javi & Rafa (los Gemelos), José Coll, José Conca, Jota Demasiado, Kike Jaén, Miguel Monforte, Mónica X, Nacho Division, Nacho Fernández, Nacho Ortiz, Pau Thomas, Raúl Platero, Spinete, Vicente Buitrón, Vicente Ferrer i Víctor Pérez.

En aquesta ocasió, el festival es traslladarà de la Marina Sud a la Nord, per a disposar d'una major capacitat, visibilitat, facilitat d'accés i d'aparcament, qualitat de so i espai per a gaudir de la bona música i de l'espectacle piromusical i tornar a "omplir de felicitat i il·lusió" als seus assistents.

El '90s Homenatge a la Ruta' ha contractat en aquesta edició a un total de 450 persones. En concret, el cartell estarà format per 23 djs nacionals i internacionals i 10 artistes, dels quals set són dones. A més, els responsables del festival Ricardo Caballer, Vicente Ferrer i Víctor Pérez han afegit que compten amb un 95 per cent d'empreses de la Comunitat Valenciana i transport oficial sostenible.

"RECUPERAR LA IL·LUSIÓ"

Els responsables del festival han explicat que aquest festival "pretén recuperar la il·lusió, la felicitat i allunyar la por que s'ha patit durant la pandèmia". "Hi ha ganes de retrobar-se amb la gent i recordar els bons moments viscuts en els 80, 90 i en els 2000 amb nous moments", han subratllat.

El festival està ideat com una sessió contínua perquè el ritme, la festa i la música no paren en cap moment, amb la presentació a càrrec de Bartual i Raúl Antón. De nou, l'esdeveniment culminarà amb un espectacle pirotècnic a càrrec de Ricardo Caballer.

Així mateix, aquest homenatge a la històrica Ruta del Bakalao comptarà amb una pre-party el divendres 8 de juliol en l'edifici Veles i Vents perquè tots aquells interessats puguen arreplegar la polsera d'entrada al festival per a tindre accés directe.

Les entrades encara estan a la venda en la web oficial i en les principals centrals de vendes d'entrades.