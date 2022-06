Climent reclama al Govern una "resposta diplomàtica ràpida" i mesures per a pal·liar la crisi amb Algèria

Així ho ha manifestat durant la seua visita a Cambra València per a presidir el ple constitutiu d'elecció de president i comité executiu de la institució.

Durant la seua intervenció i en posteriors declaracions als mitjans, Climent ha explicat que s'ha dirigit per carta a a l'Executiu central per a demanar-li les "mesures necessàries" per a ajudar les empreses valencianes després de la suspensió de les relacions comercials amb Algèria "pel gir del Govern central amb el Sàhara occidental", que ha impactat a l'empresariat valencià "en un moment en el qual necessiten seguretat i tranquil·litat".

El conseller ha explicat que el Govern valencià ha demanat "immediatament" al central que convoque una taula sectorial i que explique "com està la situació per a veure quina possible reacció" pot prendre el Consell respecte a les empreses valencians. "Fins ara no hem tingut cap resposta", ha lamentat.

Mentrestant, segons ha precisat, el Consell ha "posat sobre la taula la possibilitat d'ajudes" en l'àmbit del finançament a empreses, però Climent considera que "és més important la diplomàcia" i que "es donen possibilitats perquè les empreses valencianes puguen seguir important i exportant" amb uns pagaments "fluids".

Així, ha exposat que algunes empreses valencianes "es troben en un estat d'inquietud per la situació d'incertesa" i tenen pagaments pendents de cobrament que no saben quan podran rebre per la suspensió de relacions.

Climent ha posat el focus en què el 23% de les empreses espanyoles que exporten a Algèria són valencianes i que la Comunitat Valenciana és la segona autonomia més exportadora, amb un pes del 90% en sectors com el calçat o el de fregits i esmalts.

A més, ha assenyalat que segons una enquesta de Cambra València i Sigma Dos, el 52% de les empreses valencianes mostren preocupació per l'encariment del subministrament de matèries primeres i energia, per damunt de la mitjana nacional, i el 23% presenta problemes d'aprovisionament.

ELS VALENCIANS, "PAGAFANTES" EN LES CRISIS

El conseller d'Economia Sostenible ha denunciat que els valencians són "els pagafantes" perquè "cada vegada que hi ha una crisi els afecta "en gran manera", i s'ha referit al sector tauleller i de fregits, per al qual aquesta nova conjuntura suposa "una mica més de ferida".

"Estem treballant aquests últims tres anys amb una crisi després d'una altra, i treballar amb una conjuntura així ens fa implantar polítiques reactives que, des del meu punt de vista, no són positives. Crec que hem de fer polítiques planificades amb llums llargues, a llarg termini, fer una prospecció a cinc, deu o vint anys, però en aquesta situació ens costa per fer polítiques reactives que el que fan és pal·liar, però no solucionar l'estructura econòmica en la qual hem de treballar entre tots", ha lamentat.

Així mateix, preguntat pel pagament al sector ceràmic de les ajudes del Pla Nacional de resposta davant la crisi d'Ucraïna -més de dos mesos després de la publicació del Reial decret-llei la gran majoria de les empreses del sector seguixen sense haver rebut cap pagament, segons va informar l'Associació Espanyola de Fabricants de Taulells i Paviments Ceràmics (ASCER)-, el conseller ha admès que no sap "en quin punt està" aquesta línia d'ajudes, però que "suposa" que "de manera imminent haurien de començar a pagar-les, sobretot a les empreses gasointensives".

En eixe sentit, ha reivindicat que el Govern central hauria de ser "àgil i ràpid perquè probablement estan patint ara molt les empreses", i ha demanat que no s'abonen les ajudes d'ací a un o dos mesos. "No podem arribar tard", ha avisat.

Per part de la Generalitat, ha assenyalat que es treballa per a fer arribar "al més prompte possible" les ajudes a través de Model Econòmic per valor de 50 milions d'euros i les de 40 milions per mitjà de l'Agència Tributària per a autònoms.

Per la seua banda, també en declaracions als mitjans, el president de Cambra València, José Vicente Morata, ha indicat que s'estan buscant solucions per a les empreses a les quals aquesta suspensió "els ha agafat en trànsit", amb productor en fabricació, enviats o preparats per a l'enviament, i ha demanat a l'Executiu central que "traga instruments financers" perquè les mercantils puguen afrontar els pròxims mesos fins que puguen cobrar o troben un altre mercat al que destinar aquests productes.

Morata ha assenyalat que és prompte per a quantificar l'impacte i ha explicat que les exportacions a Algèria havien disminuït en els últims, però que les empreses que sí estan afectades estan "molt preocupades".

També ha confirmat que hi ha mercaderies bloquejades en el port de València, i també en ports algerians o que estiguen ja en trànsit marítim, i ha insistit que la "complexitat" de la situació és "molt gran", per la qual cosa ha emplaçat a esperar "uns dies" per a quantificar i analitzar la situació i les fórmules amb les quals Cambra pot ajudar les empreses.