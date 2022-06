CSIF exigeix a Educació mesures "urgents" davant les "elevades temperatures" en les oposicions a mestre

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) exigeix a la Conselleria d'Educació "mesures urgents per a evitar situacions com les quals s'han donat en l'inici de les oposicions a mestre, amb marejos i, fins i tot, el desmai d'un aspirant abans les elevades temperatures a l'interior de les aules on es duen a terme les proves".