El PP propondrá a todos los partidos que se solicite a la OTAN la inclusión de Ceuta y Melilla en su paraguas militar

El PP ultima los detalles de una propuesta para un pacto de Estado en materia de Defensa y Seguridad que trasladará esta misma semana a todos los grupos parlamentarios en el Congreso. "De cara a la próxima Cumbre de la OTAN, vamos a pedir al resto de fuerzas políticas que se unan a nosotros para pedir una garantía de protección de todo el territorio nacional, en particular de los territorios no peninsulares", como son Ceuta y Melilla.

Así lo ha adelantado el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, este lunes tras el comité de dirección celebrado por la cúpula del partido en Génova. "Un pacto de Toledo", es el símil empleado por el PP para defender el calado de sus pretensiones.

La referencia a "territorios no peninsulares" incluye, muy especialmente, a Ceuta y Melilla. Es decir, a su inclusión dentro del artículo 5 de la Alianza Atlántica según el cual un ataque al territorio "será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas". "Lo que sea frontera de la UE debe estar protegido por la OTAN", ha reivindicado González Pons. Un punto defendido históricamente por diferentes voces dentro del partido, hoy en día una posición encabezada por José Manuel García-Margallo, uno de los asesores de cabecera en política institucional de Alberto Núñez Feijóo, con quien departe asiduamente.

La propuesta, adelantada por el líder del PP EL pasado 9 de mayo durante la celebración del Día de Europa, tiene su segunda viga maestra en el examen de "la colaboración que ya mantenemos en Asia-Pacífico y se extrapole a América Latina y, en especial, al área Euromediterránea".

"Una OTAN más grande", pretende el PP con esta propuesta, que no ciña la Alianza a un mero "pacto militar" porque también es "un pacto político". "La OTAN no defiende países, sino principios", ha defendido el vicesecretario institucional.

"Queremos que no se involucre solo al PP y al PSOE", ha reiterado hasta en seis ocasiones González Pons, "lo vamos a remitir a los grupos parlamentarios". "Sería sensato y bueno que cuando los miembros de la OTAN aterricen en Madrid se encuentro con un pacto de OTAN", es decir, que esté listo el acuerdo antes del 29 y 30 de junio de este mes.

"Poner de acuerdo a Argelia y Marruecos

"Habíamos visto al Gobierno pelearse con las matemáticas, con la estadística, y ahora también lo vemos contra la lógica diplomática. Sánchez trabaja contra el prestigio internacional. Ha conseguido el milagro de poner de acuerdo a Argelia y Marruecos en que España tiene un Gobierno débil", ha criticado el vicesecretario popular.

"Que no sea nunca partidista ni esté al albur de quién gobierne en España, que no dependa de los socios que un partido u otro pueda tener en el Gobierno", han sido los dos objetivos principales subrayados este lunes en Génova. En definitiva, una nueva política que "dé garantías de protección de todo el territorio nacional, en particular de los territorios no peninsulares, para que la protección de la integridad territorial de todos los estados y la defensa de la frontera sur de la Unión".