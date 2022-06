El preu del pollastre es dispara un 164% de la granja als supermercats, segons LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders

Així, segons un estudi elaborat per l'organització agrària difós aquest dilluns, el preu mitjà del pollastre se situa de mitjana en 1,25 euros per quilo en la granja, d'ací passa a 2,40 €/kg en escorxador, 2,65 €/kg en distribució i 3,20 €/kg en els supermercats i tendes especialitzades, encara que en alguns la cotització és encara superior. El problema és que de la primera quantitat els productors amb prou faenes perceben ara 0,45 euros per pollastre criat.

Davant aquesta situació, adverteix que els productors avícoles de la Comunitat Valenciana es troben al límit, "totalment asfixiats davant l'augment dels costos de producció". En aquest sentit, assenyala que la major part dels ramaders avícoles es troben en règim d'integració i han de fer-se càrrec d'una sèrie de despeses imprescindibles com la llum, gas o el combustible que estan disparats i que en els últims mesos s'han duplicat.

A més, apunta que l'energia elèctrica per exemple representa més del 75% dels costos variables d'una explotació i que la despesa del gas propà ha pujat més d'un 60% i que també han pujat les assegurances.

Eixe increment dels preus dels aliments de les últimes setmanes, entre ells el pollastre, "no es trasllada per tant als ramaders". Davant aquesta situació, els avicultores no haurien de cobrar menys d'una quantitat que oscil·lara entre els 0,55 i 0,60 euros per pollastre criat, quan en l'actualitat la mitjana del que estan cobrant és d'uns 0,45 euros.

SITUACIÓ INAGUANTABLE

Sobre aquest tema, el secretari general de la UNIÓ, Carles Peris, indica que "aquesta situació és totalment inaguantable per als grangers que estan produint amb uns costos terribles i que, si no es plantegen solucions com a ajudes directes, dins dels sectors més afectats per la crisi, molts d'ells es veuran obligats a tancar les seues explotacions".

Peris assenyala que de nou la Llei de la Cadena Alimentària falla també per al sector avícola, "doncs en cap moment es compleix la seua premissa que cada esclavó de la cadena agroalimentària ha de cobrir els seus costos de producció i és que els preus no es fixen de l'origen a la destinació com hauria de ser lògic, sinó al revés".