La UV, quarta institució espanyola d'ensenyament superior amb més científiques destacades en Google Scholar

El rànquing es refereix específicament a les 5.000 investigadores espanyoles i estrangeres que compten amb perfil en la base de dades Google Scholar, també Google Acadèmic, assenyala la institució acadèmica en un comunicat.

Aquesta classificació, publicada per primera vegada pel CSIC, arreplega científiques classificades segons els indicadors dels seus perfils personals públics en la base de dades Google Scholar, un motor de cerca especialitzat en contingut i bibliografia científica.

La Universitat de València, que compta amb 138 perfils, només és superada pel propi CSIC (633), la Universitat Complutense de Madrid (292); la Universitat de Barcelona (218) i la Universitat de Granada (208). En total, són prop de 500 les institucions que apareixen.

María Moreno Llácer, professora de la UV en el Departament de Física Atòmica, Molecular i Nuclear, ocupa la segona posició en aquesta classificació elaborada sobre 5.000 científiques. També és investigadora Ramón y Cajal en l'Institut de Física Corpuscular (IFIC, centre mixt de la Universitat de València i del Consell Superior d'Investigacions Científiques-CSIC). En els primers llocs i per la UV també apareixen Dolors Corella (lloc 18), Yolanda Picó (34), Rosa Baños (98) o Isabel Balaguer (187).

María Moreno Llácer compta amb una àmplia trajectòria professional des que es va llicenciar en Física en 2007. És integrant de l'experiment ATLAS del Gran Colisionador d'Hadrons LHC del CERN i acaba de rebre la beca Leonardo a Investigadors en Física per la seua producció científica altament innovadora. Dotada amb 40.000 euros, l'ajuda es destina a explorar certes anomalies que pareixen contradir el Model Estàndard de la física de partícules.

"NOVA FÍSICA"

Les seues línies d'investigació se centren en l'estudi del quark top, la partícula elemental més massiva. Estudiar la interacció d'aquesta amb unes altres, així com mesures precises de les seues propietats i cerques de "nova física", són l'objectiu principal de la seua investigació. Ha rebut tres premis d'investigació: Premio Investigador Novel en Física Experimental 2018 (RSEF y Fundación BBVA), Leona Woods Distinguished Postdoctoral Lectureship Award 2018 de BNL (NY, EE. UU.) i XV Premio Científico Técnico de Algemesí.

Altres científiques de la UV que apareixen en els primers llocs d'aquesta classificació del CSIC són Dolors Corella, investigadora en obesitat i nutrició, catedràtica del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública, i cap de grup del CIBEROBN des de 2006, qui ocupa el lloc 18. A més, va ser premi Rei Jaime I d'Investigació Mèdica.

Yolanda Picó, en el lloc 34, és també catedràtica del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Facultat de Farmàcia. És investigadora en el Centre d'Investigacions sobre Desertificació (CIDE), amb una trajectòria molt destacada en qualitat de l'aigua, toxicitat i contaminants emergents.

Per la seua banda, Rosa Baños és catedràtica de Psicopatologia, adscrita al departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics, i a l'Institut Polibienestar (UVEG). És especialista en Psicologia Clínica. Per la seua banda, Isabel Balaguer és catedràtica del Departament de Psicologia Social i directora de la Unitat d'Investigació de Psicologia de l'Esport (UIPD) de la Universitat de València.

Isidro F. Aguillo, editor d'aquesta classificació i investigador en l'Institut de Polítiques i Béns Públics del CSIC (IPP-CSIC) destaca en la nota emesa per l'organisme científic: "Aquest treball pretén incrementar la visibilitat del treball realitzat per les investigadores i forma part de les polítiques d'igualtat i diversitat del CSIC. És una aposta per la transparència i un esforç per conéixer la contribució de les nostres investigadores".