Bravo demana un canvi en la Llei de Carreteres per a poder multar als puters amb fins els 15.000 euros

Així ho ha anunciat aquest dilluns la titular de Justícia, Gabriela Bravo, que ha assenyalat que a les accions dirigides a perseguir la prostitució en els prostíbuls i en cases es pretén sumar les encaminades a acabar amb aquesta pràctica en les carreteres de la Comunitat Valenciana i el seu entorn. Ha considerat necessari, "en coordinació amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat poder establir tolerància zero davant la prostitució".

"És un problema important, és un problema d'Estat que s'ha d'abordar i hem de treballar tots", ha afirmat, després del que ha apuntat que des dels ajuntaments es pot treballar "a través de les ordenances abolicionistes" i des de l'administració autonòmica amb mesures com la modificació que ha plantejat.

"Hem comunicat a la Conselleria -de Política Territorial- la necessitat de modificar la llei de carreteres autonòmiques, també per a perseguir ací al demandant -de prostitució- i a qualsevol tipus de proxenetismo i de prostitució que s'exercisca" i que "obligue a estar ací" a les dones, ha exposat Gabriela Bravo, que ha instat a "protegir-les".

La responsable autonòmica s'ha pronunciat així en l'obertura del Fòrum Feminista Proposts Ordenança Prostitució organitzat per la Regidoria de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, una jornada celebrada per a "rebre aportacions" encaminades a l'elaboració de la citada norma municipal.

En la proposta remesa a la Conselleria de Política Territorial se sol·licita la inclusió d'un nou article al final del Títol VIII de la normativa autonòmica sobre carreteres on es prohibisca "l'ocupació temporal de les zones de domini públic, de protecció i de reserva per a realitzar en ella usos i activitats relacionades amb la prestació de servicis de naturalesa sexual".

Així mateix, se sol·licita establir "un procediment d'actuació de suport i protecció a les persones que realitzen usos i activitats relacionades amb la prestació de servicis de naturalesa sexual". El plantejament de Justícia inclou també l'addició a l'article 41 de la Llei de Carreteres d'un nou apartat que definisca com a infracció greu "sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, servicis sexuals retribuïts en els espais subjectes a aquesta llei, segons el que es disposa en el seu article 2".

La iniciativa preveu considerar aquests fets com una infracció greu que podrà ser sancionada amb multes d'entre 3.001 i 15.000 euros. La proposta precisa que "en cap cas les conductes detallades en aquests articles seran motiu de sanció per a les dones en situació de prostitució o víctimes d'explotació sexual".

En la inauguració del Fòrum Feminista Proposades Ordenança Prostitució han participat també la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; la vicealcaldesa de la capital valenciana, Sandra Gómez; i el seu edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano.

Els responsables polítics que han participat en el fòrum han coincidit a assenyalar que "ha de ser abolida" i que les ordenances que impulsen els consistoris han de tindre com a finalitat "el càstig al puter" i al proxeneta i no a les dones, a qui han considerat "víctimes" de "explotació sexual" i "violència de gènere".

"NECESSARI PROTEGIR"

Gabriela Bravo ha destacat el treball desenvolupat en aquesta direcció i en favor de "una societat lliure de prostitució" i ha instat a "aprofitar tots els espais per a asseure les bases" necessàries dirigides a "abolir la prostitució" i a "posar el focus en els proxenetes, els abusos i els puters". Ha dit que a les dones que treballen en ella no cal veure-les com a "element perturbador de la pau social" sinó com algú amb que "cal protegir".

Així, ha subratllat que s'ha de "acabar amb la vergonya de la violència i l'explotació sexual" i ha apostat per un model que "garantisca els drets fonamentals" perquè "sense ells no es pot parlar de democràcia".

Al seu torn, ha destacat que el model valencià, en el qual es treballa "des de fa quinze mesos", té eixa base i ha assegurat que se seguirà treballant des de la Generalitat "marcant el camí cap a l'abolició amb mesures concretes com la modificació de la Llei d'Espectacles i el model d'Ordenança Abolicionista".

"Cal mirar-les a elles, que no estan ací per la seua voluntat sinó perquè seguim arrossegant un concepte de societat patriarcal en el qual hi ha homes que consideren que tenen dret a pagar pel cos d'una dona", ha exposat la consellera, com també han fet Calero i Gómez. Bravo ha insistit a reclamar una llei estatal integral.

La delegada del Govern ha assegurat que s'està "més a prop" d'aconseguir aquesta abolició i ha valorat que estiga vigent un "debat important" entorn d'aquest tema per a abordar "un assumpte pendent de la democràcia". "La prostitució és desigualtat" i "una manera d'explotació", ha dit, a més de ressaltar que "el cos de la dona no és objecte de consum".

La vicealcaldesa ha confiat que València siga "una de les primeres ciutats a comptar amb una ordenança abolicionista" de la prostitució i "protectora de les dones més vulnerables". "No es pot ser progressista i defendre que el proxenetisme és una espècie de llibertat d'empresa", que en ell hi ha "emprenedors als quals cal normalitzar o blanquejar, o que els puters són consumidors que tenen drets", ha declarat.

"MÉS ENLLÀ DE L'ÀMBIT POLICIAL"

Cano, per la seua banda, ha destacat que la fi principal del fòrum d'aquest dilluns és buscar mesures més enllà de l'àmbit policial per a avançar cap a l'abolició. "Treballem des d'un punt de vista no només estrictament policial. Tenim a veure la lluita des de diferents àmbits, des del d'activitats i des del d'espai públic, i tot rematat amb el treball de seguretat ciutadana.

La ciutat de València va a iniciar el procediment administratiu per a redactar una Ordenança de Prostitució que substituïsca a la de 2013 i que ajude a combatre les noves formes de prostitució que no són visibles.