Fiscalia demana condemna per al presumpte assassí de Marta Calvo: "Jorge Ignacio va trobar les peces de caça perfectes"

La fiscal, en el seu torn de paraula davant un recentment escollit jurat popular que jutjarà Jorge Ignacio, ha sigut molt contundent: "Jorge Ignacio va trobar les peces de caça perfectes", en relació a les víctimes d'aquest procediment, totes elles prostitutes.

Jorge Ignacio se senta des d'aquest dilluns en el banc dels acusats en l'Audiència davant un jurat popular compost per set dones i dos homes. S'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. S'ha mostrat amb semblant seriós i fred i la seua defensa ha demanat la seua absolució.

Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena.

VÍCTIMES "ESPECIALMENT VULNERABLES"

En el seu torn, la fiscal Socorro Zaragozá ha volgut deixar clar, en primer lloc, que el "protagonista" del juí no és l'acusat, "sinó les seues víctimes", que són "especialment vulnerables" per la professió a la qual es dediquen.

També ha ressaltat que han aconseguit asseure hui a l'acusat en el banc dels acusats "gràcies a una mare coratge a la qual li va desaparéixer la seua filla i va barallar i va lluitar" -en referència a Marisol, la mare de Marta Calvo, qui va desaparéixer en Manuel (València) fa més de dos anys i el cos sense vida de la qual no s'ha trobat. L'acusat va reconéixer que la va esquarterar després de mantindre relacions sexuals, encara que manté que no la va matar.

El dia en què Marta, de 25 anys, va desaparéixer, com la seua mare sabia on havia estat per última vegada a través d'un missatge que la víctima li va manar amb el seu telèfon mòbil, la seua mare es va presentar en el domicili i li va obrir la porta l'acusat. Després d'açò, Jorge Ignacio va desaparéixer i la Policia va iniciar una investigació. Amb la publicació en mitjans de comunicació de la foto de l'acusat, van aparéixer més víctimes.

"Totes les víctimes són prostitutes i Jorge Ignacio va trobar les peces de caça perfectes. Tots sabem com viuen les prostitutes i és molt complicat que denuncien. En aquest país la violació a una prostituta era el més difícil de provar, però ara ha canviat el concepte de víctima i se'ls dona veu i dret", ha dit.

MATEIX 'MODUS OPERANDI'

La fiscal ha ressaltat que l'acusat contactava amb les víctimes i seguia un mateix 'modus operandi': "portar droga, fer 'festes blanques', col·locar la droga per la vagina o l'anus. Sempre feia el mateix amb totes", ha narrat, al mateix temps que ha detallat que Jorge Ignacio tenia en el seu poder cocaïna una puresa tan alta que és complicat aconseguir-la en el mercat, llevat que sigues una màfia.

Sobre el comportament de l'acusat una vegada es va entregar a la Guàrdia Civil, la fiscal ha manifestat que ni estava penedit aleshores ni ho està ara. És més, ha afegit, "l'única cosa que li preocupa és que no li facen res a la presó".

També ha ressaltat que l'acusat "no és una persona que no ha trencat un got en la seua vida", ja que té antecedents penals per resistència i desobediència, així com per trànsit d'estupefaents.

Per la seua banda, l'advocada de la mare de Marta Calvo, que ha començat la seua intervenció mostrant al jurat unes imatges de la víctima, ha ressaltat que la mare no descansa en pau perquè "eixa persona -assenyalant a l'acusat- es nega a dir on està el cos. Va oferir una versió dels fets, sobre l'esquarterament, que és completament irreal i il·lògica".

"El pitjor càstig per a un pare és no poder enterrar a un fill. I això és un fet que Jorge Ignacio ha imposat als pares de Marta", ha insistit.

D'altra banda, l'advocat de huit víctimes més, Juan Carlos Navarro, ha mostrat la seua impotència per escoltar en aquest juí a l'acusat però no a altres tres víctimes ja mortes. Ha lamentat les agressions de Jorge Ignacio i el seu "capritx i joc d'introduir substancies estupefaents a les seues víctimes".