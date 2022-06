Mazón (PP): "La responsabilidad de que Oltra siga tutelando a los menores en la Comunitat es del president Ximo Puig"

Así se ha pronunciado este lunes en declaraciones a los medios en el Palacio Provincial tras ser preguntado por la reacción de Oltra al informe de Fiscalía en el caso del presunto encubrimiento de abusos a una menor por parte de un educador -su exmarido-.

Mazón ha criticado que Oltra "intente echarle la culpa a todo el mundo". "Hemos escuchado a Mónica Oltra echarle la culpa a todo el mundo, primero intentaron echarle la culpa a la pobre Maite -la menor- que salió esposada de allí, que ha sido la única víctima de esta supuesta cacería, luego echaron la culpa a todos los partidos que no fueran de su cuerda, tanto ella y todo Compromís; ahora parece que la culpa es de los fiscales y de los órganos jurisdiccionales, se ve que es que todos tenemos la culpa de todo lo que ha ocurrido", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en la necesidad de "reflexionar" por "quién tiene la responsabilidad de mantener a Oltra en el Consell". "No podemos olvidar de que la portavoz de Ximo Puig es Mónica Oltra, que es la portavoz del Consell de la Generalitat, no podemos olvidarnos de que la tutela de los menores, todavía a día de hoy, en nombre de Ximo Puig es Mónica Oltra", ha añadido.

De esta forma, ha insistido, es Puig "quien tiene de portavoz a una consellera y a una vicepresidenta que tutela a los menores en la Comunitat a pasmo de todos nosotros".

"Es una responsabilidad de Puig, del cual no sabemos qué piensa más allá de, obviamente, como no podía ser de otra manera, que respeta a la justicia. Faltaría más, cómo no se va a respetar a la justicia, ¿pero a la dignidad? ¿a la coherencia? ¿a lo de echarle las culpas a todo el mundo? ¿Está de acuerdo el presidente de la Generalitat con tener a Oltra tutelando a los menores en la Comunitat echándole las culpas a todo el mundo menos a quien corresponde?, se ha preguntado Mazón.

"¿CUANDO VA A ROMPER SU SILENCIO?"

En la misma línea, ha señalado el 'popular': "¿Para cuando va a romper su silencio? ¿por qué se negaron a la comisión de investigación como hemos venido reiterando varias veces? No conocemos las respuestas a estas preguntas, y sobre todo, qué responsabilidad tiene el president de Generalitat ¿ninguna?, cuando él pone y quita consellers, pues creo que esto es lo más importante para reflexionar".

Igualmente, ha remarcado que "uno tiene que decidir si asume las responsabilidades o no, porque una cosa es sostenerse en un sillón y otra cosa es gobernar, porque gobernar implica tomar decisiones y sobre todo si está dentro de tu competencia y en tu responsabilidad".

"La responsabilidad del 'president' de la Generalitat, entre muchas otras, es poner al frente de la tutela de los menores a la mejor persona posible, y ahora juzguen ustedes si tutelando a los menores en la Comunitat Valenciana, se mantiene a la mejor persona posible", ha expuesto Mazón.

También ha considerado que Puig tiene la competencia "de mantener o no a los consellers en su cargo" y ha recordado que "hace poco" hubo una remodelación del Consell que no afectó a Oltra. "Parece que la remodelación fue un poco complicada porque nadie quería ser Conseller a estas alturas de la película, pero parece que los que están no se quieren mover ninguno", ha recalcado.

Por último, ha insistido en preguntar a Puig si "va a asumir su responsabilidad o no, porque la diferencia entre estar en un Gobierno y gobernar es bastante evidente en este caso".