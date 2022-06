Oltra apel·la a la voluntat política per a un món més just, habitable i "feliç" després de la pandèmia

"Només amb justícia social, ecològica i feminista podrem seguir habitant aquest preciós món que hem rebut en herència, que estem obligats a deixar els nostres fills en herència almenys tal com ho rebem".

Així ho ha manifestat en una xarrada del 33 Congrés Internacional del Centre d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC), que se celebra fins al dimecres en el Palau de les Arts i aborda les dinàmiques mundials en l'era post-COVID.

Oltra ha començat el seu discurs compartint la "veritat incòmoda" que la desigualtat mata, ja que "1.125 homes, dones i xiquets moriran mentre dura aquest panell si deu homes blancs no acumularen més riquesa que 3.100 milions de persones empobrides". Ha urgit a reaccionar davant aquesta injustícia i ha advertit que "el planeta seguirà girant" i el que està perill és "la vida que coneixem".

"En una cosa tenia raó Thatcher: 'There is no alternative'", ha il·lustrat afirmant que "el capitalisme i neoliberalisme que es va parir en els anys 80 són incompatibles amb la vida humana". A aquest model "voraç" ha sumat que la societat està "mes desvinculada humanament" i al fet que els joves nascuts en el XXI "no coneixen la vida sense estar colpejats per grans crisis".

Ha alertat així que la bretxa de la desigualtat s'obri i s'accelera "cada vegada més" en un sistema en el qual "importa més el bressol i el cognom que la capacitat", amb el que la majoria de persones que naixen en una llar empobrida moriran pobres "facen el que facen".

Per tot açò ha rebutjat la vicepresidenta l'"engany deliberat" de la llibertat total dels mercats i les persones que "palpen" el dogma neoliberal d'Adam Smith. "Estem en temps de descompte, les xifres són aclaparador", ha insistit.

PROFUNDA REFORMA FISCAL

De cara al futur, a més de celebrar l'acord per a fixar un salari mínim a Europa o l''excepció ibèrica' al preu del gas, ha advocat per una profunda reforma fiscal al costat de mesures "predistributives" com la renda valenciana individual o l'"herència per a totes".

També ha defès un "fort" parc públic d'habitatge, la possibilitat de fixar en una empresa un salari màxim entre els treballadors que més i menys cobren o la jornada laboral de quatre dies que s'assaja a la Comunitat Valenciana.

Paral·lelament, Oltra ha apostat per enfortir i universalitzar els servicis públics i per un canvi del model productiu que permeta una transició 'verda' "justa i immediata". "És la millor resposta a una hiperglobalització deshumanitzada que ens allunya de qualsevol control democràtic", ha asseverat.