Nobel d'Economia espera que la UE controle la inflació i demana un acord global per a reduir emissions

"Hi ha moments en els quals m'alegre de no ser jove perquè no sé l'aspecte que tindrà aquest planeta en 30 anys, és aterridor", ha manifestat en la conferència inaugural del 33 Congrés Internacional del Centre d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa (CIRIEC), que se celebra fins al dimecres en el Palau de les Arts i aborda les dinàmiques mundials en l'era post-COVID.

En la seua ponència amb el títol 'Cooperando para un futuro mejor', Krugman ha apuntat a les desigualtats extremes i al canvi climàtic com els principals problemes actuals, remarcant que crisis com la inflació són "transitòries" i es poden superar amb polítiques públiques. "Pareix difícil de creure, però Europa controlarà la inflació", ha asseverat.

Per açò ha indicat que no li preocupa tant la crisi energètica com l'alimentària en el món i el risc de "fams". Ha advertit així que les crisis que persistiran són "les desigualtats extremes que estan destrossant societats" i els danys al medi ambient que fan que "aquest planeta siga més inhabitable per a tots", com la sequera o les ones de calor cada vegada més apressants. "No podem reemplaçar aquests problemes", ha avisat, i ha recordat que les persones poden combatre'ls a nivell individual.

L'economista nord-americà, Premi Nobel en 2008, ha assenyalat que el canvi climàtic no és l'únic problema mediambiental i s'ha mostrat esperançat amb el desplegament de les energies alternatives, un "miracle" que ja s'ha iniciat i en el qual creu que contribuiran les cooperatives.

Ha advocat especialment per un compromís global de reducció d'emissions perquè en cas contrari, ha alertat, hi haurà "un desastre de proporcions grandíssimes" i el món serà "molt pitjor". "Les emissions són globals, no podem escapar", ha reivindicant, per a defendre que els estats han de coordinar-se i reforçar les seues polítiques 'verdes'.

MÉS VACUNATS EN ZONES MENYS PRO-TRUMP

Durant el seu discurs ha defès el paper d'ajuntaments i entitats del Tercer Sector i la importància de les polítiques públiques i els missatges que es traslladen a la ciutadania. Ha posat com a exemple que les taxes de vacunació contra la COVID als Estats Units són menors en les zones on més vots va rebre l'expresident Donald Trump, a més d'agrair als assistents al congrés que porten mascarilla perquè "és prudent fins i tot en aquests moments".

D'altra banda, Krugman ha posat en valor el paper de les cooperatives en àmbits com l'habitatge i el dels sindicats al llarg de la història per a combatre les desigualtats i aconseguir millores laborals. "La desigualtat extrema destrueix i distorsiona la societat -ha exposat-, redueix la possibilitat de participar de manera col·lectiva perquè les persones pensen que no formen part".