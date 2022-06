Rafael Amargo, a por todas por su inocencia: "No pienso pactar"

Rafael Amargo continúa en pleno conflicto con la justicia. El artista, que ya se ha pronunciado sobre ello en varias ocasiones, ha vuelto a hacerlo para actualizar a los medios. En su nueva aparición confiesa que ha recibido una propuesta para pactar.

En mitad de la polémica, que salió a la luz hace ya un año, Amargo ha desvelado el nuevo paso que quiere dar la justicia: pactar con él. "El pacto es... Imagínate. Un sitio donde quieren culpar a alguien donde no hay nada... Algo tienen que pactar", dijo el bailarín.

Sin embargo, él lo tiene claro. No piensa ir contra su verdad. "No voy a acceder. Primero, porque sería inmoral. Segundo, porque sería un chanchullo", ha dejado claro, manteniendo sus ideas a pesar de todo.

Además, ha confirmado que espera obtener una compensación por todo este tiempo de sufrimiento: "No quieren que trabaje. Eso sí que es injusto. Me tendrán que indemnizar y pagar, porque si no irían contra el Código Penal y la Constitución española".

Toda esta polémica le está agotando mentalmente a él, pero, sobre todo, a su entorno. Y es por ellos por quien quiere que esto se solucione cuanto antes. "Ya no sería por mí. Sería por demostrar a mi abuelo, a mi madre, a mis hijos, fans, a mucha gente que me quiere... lo que han hecho conmigo", ha confesado finalmente.